29 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Bugün Mars, Başak burcuna geçiş yapacak. Mücadele gezegeninin Başak burcunda konumlanması ile belli bir düzene girmiş gibi görünen dengelerin içinde büyük stratejiler barındırdığını öğreneceğiz. Dünyanın sahip olduğu politik dengeyi daha fazla konuşacağız. Dünya, Mars-Başak transiti ile birlikte bambaşka bir ivme kazanacak. Yeni kurulan müttefik ilişkilerinin ve yeni doğan mücadele odaklarının ortaya çıkması, rollerin tümüyle değişmesine neden olabilir. Ülkeler artık askerleri ile değil bünyelerinde barındırdıkları silah fabrikaları, geliştirme ve AR-GE çalışmaları ile mücadele veriyor. Bu çalışmaların radar, balistik füze, yeni nesil insansız teknolojiler üzerine yoğunlaşması odak noktalarını değiştirebilir.