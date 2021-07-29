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    • 29.07.2021 08:41
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    29 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    29 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Temmuz 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Temmuz 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Dengelerin içinde stratejiler

    Astrogündem: Bugün Mars, Başak burcuna geçiş yapacak. Mücadele gezegeninin Başak burcunda konumlanması ile belli bir düzene girmiş gibi görünen dengelerin içinde büyük stratejiler barındırdığını öğreneceğiz. Dünyanın sahip olduğu politik dengeyi daha fazla konuşacağız. Dünya, Mars-Başak transiti ile birlikte bambaşka bir ivme kazanacak. Yeni kurulan müttefik ilişkilerinin ve yeni doğan mücadele odaklarının ortaya çıkması, rollerin tümüyle değişmesine neden olabilir. Ülkeler artık askerleri ile değil bünyelerinde barındırdıkları silah fabrikaları, geliştirme ve AR-GE çalışmaları ile mücadele veriyor. Bu çalışmaların radar, balistik füze, yeni nesil insansız teknolojiler üzerine yoğunlaşması odak noktalarını değiştirebilir.

    KOÇ
    İkili ilişkilerde problemleri çözmek ve partnerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz bu da iş ya da herhangi bir konudaki disiplininizi olumsuz yönde etkileyebilir.



    BOĞA
    Eski sevgiliniz dönebilir. Bir konuda kendini iyi hissetmek için uygun bir dönem.
    Kendinizi beğenmek ve beğenilme algınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.



        İKİZLER
        Kendinizi net bir tutumla ifade etmeli ve hayatın risk içerebileceğini hatırlamalısınız. Bugünlerde hayatta en çok netlik arayışı içerisinde olabilirsiniz.



        YENGEÇ
        Bugünlerde partnerinize karşı anlayış göstermek, onu dinlemek ve anlamak, bu süreçte kendi sınırlarınızı da keşfetmenize yardımcı olabilir.



        ASLAN
        Bugünlerde aşk konularında kendinizi oldukça verimli hissedebilirsiniz. Duygusal konularda kendinizi iyi hissedeceğiniz gelişmeler yaşanabilir.



            BAŞAK
            Son zamanlarda kendiniz için yapacağınız iyilik veya kişisel gelişimden kendinizi mahrum bırakmamalı ve olumlu özelliklerinizi yüceltebilmelisiniz.



            TERAZİ
            Duygusal konularda kendinizi ve iletişiminizi geliştirdiğiniz bir gündesiniz. Hayatınızın kararla alakalı temellerini atmak için uygun bir gündesiniz.



            AKREP
            Son zamanlarda duygusal olarak karşı taraftan da destek alan sizler bugünlerde daha rahat ve yapıcı konuşmalar yapabilirsiniz.



                YAY
                Duygusal konularda olumlu geri dönüşler alabilmek için cesaretli olmanız oldukça önemli.
                Sosyal ortamlarda ilgi çeken bir birey olabilirsiniz.



                OĞLAK
                İnsanlarla kurduğunuz samimi iletişimler ilerleyen günlerde kendinizden emin olamadığınız şeyler söylemenize ya da sırlarınızı deşifre etmenize neden olabilir.



                KOVA
                Duygusal tatminin içten geldiğini keşfedebilir, keyifli zaman geçirerek kendinizi tanımaya, sevdiğiniz şeyleri anlamaya yönelebilirsiniz.



                    BALIK
                    Işıltınız karşı cinsin ilgisini çekmenize vesile olabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz ve bu ışıltınızı dışarıya da göstermek istediğiniz bir dönemden geçebilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 29 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...