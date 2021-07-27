27 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Herkesin sevgiyi anlatma biçimi farklıdır. Kimimiz sözle kendimizi anlatırken, kimimiz de vücut dilimizle kendimizi daha kolay ifade ederiz. Burada anlattığımız kadar, karşı tarafın nasıl algılayacağı da bir o kadar önemlidir. Gözümüzden kaçacak en ufak bir detay bile binlerce şey ifade ediyor olabilir. Sözsüz iletişim bu yüzden bu kadar önemlidir.
KOÇ
Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz. Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.
BOĞA
Sakin tavırlarınızla karşı cinsi, bilhassa da etkilemek istediğiniz kişiyi kolayca etkileyebileceksiniz. Bugünlerde aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.