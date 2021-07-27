27 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Herkesin sevgiyi anlatma biçimi farklıdır. Kimimiz sözle kendimizi anlatırken, kimimiz de vücut dilimizle kendimizi daha kolay ifade ederiz. Burada anlattığımız kadar, karşı tarafın nasıl algılayacağı da bir o kadar önemlidir. Gözümüzden kaçacak en ufak bir detay bile binlerce şey ifade ediyor olabilir. Sözsüz iletişim bu yüzden bu kadar önemlidir.