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    • Burçlar
    • 27.07.2021 08:53
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    • 27.07.2021 08:53
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    27 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    27 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 27 Temmuz 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Temmuz 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Vücut dilin seni ele veriyor

    Astrogündem: Herkesin sevgiyi anlatma biçimi farklıdır. Kimimiz sözle kendimizi anlatırken, kimimiz de vücut dilimizle kendimizi daha kolay ifade ederiz. Burada anlattığımız kadar, karşı tarafın nasıl algılayacağı da bir o kadar önemlidir. Gözümüzden kaçacak en ufak bir detay bile binlerce şey ifade ediyor olabilir. Sözsüz iletişim bu yüzden bu kadar önemlidir.

    KOÇ
    Karar verirken bugünlerde dostlarınızın ve sevdiklerinizin tavsiyelerine açık olabilirsiniz. Bu haliniz onların sempatisini kazanmanıza vesile olabilir.



    BOĞA
    Sakin tavırlarınızla karşı cinsi, bilhassa da etkilemek istediğiniz kişiyi kolayca etkileyebileceksiniz. Bugünlerde aşk konusunda oldukça şanslı olabileceksiniz.



        İKİZLER
        Aşk hayatınızda mutlu etmek ve mutlu olmaya eşit değer verdiğiniz için günün sonunda kendiniz de mutlu olmuş olabileceksiniz.



        YENGEÇ
        Duygusal olarak kendinizi tamamlanmış hissedebileceğiniz bir evreden geçiyorsunuz. Sosyal açıdan olumlu bir süreçtesiniz.



        ASLAN
        Özellikle işinizi geliştirmek, iş değiştirmek ya da iş arkadaşlarınıza yardımcı olup başkalarının da gelişmesini sağlamak için uygun bir dönemdesiniz.



            BAŞAK
            İş çevrenizde yakın arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Kuracağınız kalıcı arkadaşlık, dostluk ya da aşk ilişkilerinin zeminini oluşturmak için uygun bir gün.



            TERAZİ
            Kendinizi geliştirmek, hobi edinmek özellikle eğitim anlamında uygun bir dönemdesiniz. Partneriniz ilginiz ile mutlu olacak.



            AKREP
            Yeni ilişkiler özellikle bekar olan Akrep'ler için oldukça uygun.
            Sosyal çevrenizin genişlediği, aşk ilişkinize layığında önem verdiğiniz bir gündesiniz.



                YAY
                Maddi anlamda bereketinizin arttığı bir gündesiniz.
                Borçlarınızı bitirebilir, elinizde para olduğu taktirde birikime başlayabilirsiniz.



                OĞLAK
                Zamanla kendinizi geliştirişiniz başkaları tarafından da belirgin ve görünür olacak. Gösterdiğiniz destek ve yardımlar ilerleyen günlerde size de destek gelmesine vesile olacak.



                KOVA
                Kusurlarınızı düzeltmek için uygun bir gündesiniz. Hem aşk hem arkadaşlık ilişkilerinde zamana bırakmak istediğiniz konular kendiliğinden hızlanabilir.



                    BALIK
                    Farkındalığınızın yükseldiği bir dönemde olduğunuz için özgüveninizde de belirgin bir artış olabilir. Etrafınızda pozitif kişileri bulundurun.
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                    Haberler Burçlar 27 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...