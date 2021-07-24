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    • Burçlar
    • 24.07.2021 08:41
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    • 24.07.2021 08:41
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    24 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    24 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 24 Temmuz 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Temmuz 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün kova burcunda dolunay var!

    Astrogündem: Bugün sabah saatlerinde Kova burcunda, 1 derecede Dolunay meydana geliyor. Bu sıcak havalarda maddi ve manevi bir anlam taşıyacak. İki hafta içinde evinizde, ailenizde, samimi ilişkilerinizde keskin bir odak noktası oluşturmanızı sağlayacak. Neye ihtiyaç duyduğunuza, ne istediğinize, iç gerilimin sebeplerine ve dış baskıların yarattıklarına odaklanacaksınız. Kova etkisinde Dolunay her zorluğun üstesinden gelmek için artan bir enerji sunar. Sezgilerinizi ve bilinçaltınızı tarafsız olmaya ve dengeli kılmaya çalışacaksınız. Uyumsuzluğa uyum, mutsuzluğa çare arayacaksınız.

    KOÇ
    Son zamanlarda maddi konularda da başkalarıyla olan etkileşiminiz ve onlardan beklentilerinizle alakalı süreçler geçirebilirsiniz.

    BOĞA
    Bugünlerde kendinizi yeni başlangıçlara adapte edebilirsiniz. Özellikle de mesleki konularda iş fırsatları yakalayabilirsiniz.

        İKİZLER
        Kendinize bir takım olumsuz enerjileri bilinçsiz bir şekilde çekebilirsiniz. Gereksiz endişe ve gelecek kaygısı bugünlerde baş gösterebilir.

        YENGEÇ
        Özellikle aile ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerinizde endişeleriniz baş gösterebilir ancak sakin olmalı ve realitede bir problem olmadığını hep hatırlamalısınız.

        ASLAN
        Geçmiş yüklerinizden arınabilirsiniz. Aşk konusunda da partnerinize oldukça çekici gelebilirsiniz ve karşı cinsi de kendinize kolaylıkla çekebilirsiniz.

            BAŞAK
            Aşk konusunda beklediğiniz haberlerdeki süreç sizi endişelenmeye sevk edebilir. Düşünce ve endişeleriniz yaşanmışlıklardan değil de endişelerden gelebilir.

            TERAZİ
            Kendi sosyalliğinizde yaptığınız yanlış seçimler bugünlerde önünüze gelebilir. Arkadaşlık ilişkilerinize ve sosyal çevrenizde dikkat etmelisiniz.

            AKREP
            Yalnız olan Akrep'ler kendilerini aşk fırsatlarına açmaya cesaret edebilirler. Duygusal konularda olumlu başka haberler de almanız mümkün.

                YAY
                Mesleki konularda baş gösteren endişelerinizi iletişim gücünüz ile yenebilirsiniz. Sahip olduklarınıza şükür ederek bu süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.

                OĞLAK
                Kendinizi aşka karşı cesaretli ve atılgan hissedebilirsiniz. Aşk ve dostluk anlamında sağlıklı ve güzel ilişkiler kurabileceğiniz bir gündesiniz.

                KOVA
                Sakin kalmalısınız çünkü beklediğiniz haberler günü geldiğinde hayatınıza gelecektir. Bu süreci anda kalarak geçirmeniz oldukça önemli olacak.

                    BALIK
                    Dostlarınızı değerlendirmeli ve kendinizi iyi hissettirecek kişilerle beraber olmalısınız. Dostlarınızı ve yanınızda olacak kişileri iyi seçmelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 24 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...