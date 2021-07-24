24 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Bugün sabah saatlerinde Kova burcunda, 1 derecede Dolunay meydana geliyor. Bu sıcak havalarda maddi ve manevi bir anlam taşıyacak. İki hafta içinde evinizde, ailenizde, samimi ilişkilerinizde keskin bir odak noktası oluşturmanızı sağlayacak. Neye ihtiyaç duyduğunuza, ne istediğinize, iç gerilimin sebeplerine ve dış baskıların yarattıklarına odaklanacaksınız. Kova etkisinde Dolunay her zorluğun üstesinden gelmek için artan bir enerji sunar. Sezgilerinizi ve bilinçaltınızı tarafsız olmaya ve dengeli kılmaya çalışacaksınız. Uyumsuzluğa uyum, mutsuzluğa çare arayacaksınız.