22 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Belirli bir yaşa eriştikten sonra, hesap yapma işlemi başlar. Karşılaştığımız veya karşılaşacağımız her şey için hesap yapar, planlı bir şekilde hareket etmek isteriz. Hedeflerimiz ile zihnimiz arasında köprü kurarak, gerçek dünya ile arzularımızı kavuşturmanın kendi elimizde olduğu gerçeği ile karşılaşırız. Hayatımız boyunca karşılaştığımız her olay, bizim için tecrübedir. Bir şekilde geri dönüşü alır, ona göre hareket ederiz. Bu yüzden de bilinçaltının yüklemelerine hakim olmamız gerekir. Gerçek dünyada arzularımızın peşinden gitmek veya arzularımızı gerçekleştirmek istiyorsak, bunun kendi elimizde olduğunun farkına varmalıyız. Çünkü inanmak önce zihinde başlar. İnancınız, aklınıza ve kalbinize birlikte hakim olsun. Ve kimseye teslim olmasın. Bırakın, hayalleriniz de dualarınız da sadece size ait olsun.