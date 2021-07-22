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    • Burçlar
    • 22.07.2021 08:53
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    • 22.07.2021 08:53
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    22 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    22 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 22 Temmuz 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Temmuz 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Her şey kendi elimizde!

    Astrogündem: Belirli bir yaşa eriştikten sonra, hesap yapma işlemi başlar. Karşılaştığımız veya karşılaşacağımız her şey için hesap yapar, planlı bir şekilde hareket etmek isteriz. Hedeflerimiz ile zihnimiz arasında köprü kurarak, gerçek dünya ile arzularımızı kavuşturmanın kendi elimizde olduğu gerçeği ile karşılaşırız. Hayatımız boyunca karşılaştığımız her olay, bizim için tecrübedir. Bir şekilde geri dönüşü alır, ona göre hareket ederiz. Bu yüzden de bilinçaltının yüklemelerine hakim olmamız gerekir. Gerçek dünyada arzularımızın peşinden gitmek veya arzularımızı gerçekleştirmek istiyorsak, bunun kendi elimizde olduğunun farkına varmalıyız. Çünkü inanmak önce zihinde başlar. İnancınız, aklınıza ve kalbinize birlikte hakim olsun. Ve kimseye teslim olmasın. Bırakın, hayalleriniz de dualarınız da sadece size ait olsun.

    KOÇ
    Özellikle iş başarısı odaklı niyetlerinizde hızlı ve belirgin bir ivme yakalayabilirsiniz ancak olumlu ve yapıcı düşünmek oldukça önemli olacak.



    BOĞA
    Son zamanlarda kendiniz partnerinizle yan yana ve sevgi içerisinde hissetmek pozitif enerji yayarak size iyi hissettirebilir.



        İKİZLER
        Kendinizi arzu ettiğiniz ruh haline getirmekte oldukça olumlu olabilirsiniz. İşinizde tutamayacağınız sözler vermekten kaçınmanız oldukça önemli olacak.



        YENGEÇ
        Aşk konusunda kendinizi emin olmadığınız güvensiz bir noktada hissedebilirsiniz ancak iş konusunda başarılarınıza başarı katabileceksiniz.



        ASLAN
        Günün büyük bir çoğunluğunu ilişkiniz odaklı geçirmek isteyebilirsiniz. İş konusunda karar almanız ve karar uygulayıcı olmanız beklenebilir.



            BAŞAK
            Sezgilerinizi takip etmek bilhassa iş alanında size keyifli hissettirebilir. Aşk konusunda kendinizi yapıcı hissedeceğiniz bir gündesiniz.



            TERAZİ
            Son zamanlarda rahat hareket edemediğinizi hissetmek beraberinde soru işaretlerini de getirebilir. Biraz rahatlamaya ihtiyacınız var.



            AKREP
            Tereddüt etmeden karar alabilmeniz oldukça önemli. Kişisel yetenekleriniz sergilerken başkalarının düşüncelerini gereğinden fazla umursamamalısınız.



                YAY
                İnsanların sözlerini umursamayacağınız ve kendinizden emin hareket edebileceğiniz bir gündesiniz. Abartıdan kaçınmalısınız.



                OĞLAK
                Duygusal açıdan kendinizi iyi hissedebilmek için net kararlar almanız gerekebilir. Mesleki konularda üstlerinizle tartışma içerisinde olmamaya çalışın.



                KOVA
                Alacağınız kararlar oldukça olumlu sonuçlar doğurabilir.
                Kendinizi daha büyük bir bereket içerisinde bulabileceğiniz günler hayatınıza gelmekte.



                    BALIK
                    Kendinizi aşk ilişkisi konusunda kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sözel olarak kendinizi ifade etme hususunda sessizliğinizi korumayı tercih edebilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 22 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...