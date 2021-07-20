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    • 20.07.2021 08:45
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    20 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    20 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 20 Temmuz 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 20 Temmuz 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız!

    Astrogündem: Merkür-Uranüs 60'lığı, diplomasideki satranç hamlelerini gözler önüne serecek. ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, bir taraftan Trump'ın manipülasyonlarına maruz kalırken, diğer taraftan da ülkesindeki enflasyon ile uğraşmak durumunda kalabilir.

    KOÇ: SANATSAL olayların gündem olacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz.
    Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.

    BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
    Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

        İKİZLER: DUYGUSAL yaşamınıza derin bir anlam katmak isteyebilirsiniz. Çekiciliğinizi ön plana çıkaracak davranış biçimlerini sergilemekten yanasınız. Hareketleriniz daha bir anlamlı ve sözlerinizi akıcı olacak.

        YENGEÇ: BUGÜN sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz.
        İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.

        ASLAN: BUGÜN, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız. Duygusal yaşamınızda karşılaştığınız problemleri gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz.

            BAŞAK: DÜŞÜNCELERİNİZE akıcılık kazandırmak istiyor ve olayları kendi tarzınıza göre yorumluyorsunuz. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

            TERAZİ: AŞK yaşantınızda ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilerin duygusal yaklaşımlarına ihtiyaç duyacaksınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.

            AKREP: ANİ tepkileriniz yüzünden yorgun düşebilirsiniz.
            Yakınlarınızın sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalacaksınız. Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve yoğunlaşıyorsunuz.

                YAY: ARKADAŞ çevrenizde yardım sever duygularınızın ön plana çıkmasıyla ortamınız renkleniyor. Yolculuklar gündemde. Bugün bir çok ortamlara katılacak ve konuşmalarınızla insanları etkileyeceksiniz.

                OĞLAK: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.
                Karşılıklı fikirlerin paslaştığı yeni fikirlere açıksınız ve gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz. Aksiliklerin her zaman olabileceğini unutmamalısınız.

                KOVA: BUGÜN ilginç fikirleriniz var ve olayları çabanızla yönlendirmek istiyorsunuz.
                Yapacağınız yolculukların size kazandıracağı olumlu enerjiyle kombinasyon çalışma içinde olacaksınız.

                    BALIK: GÖRÜŞECEĞİNİZ kişilerin sizden farklı beklentileri olabilir. Bugün her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 20 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...