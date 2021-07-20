20 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Uranüs 60'lığı, diplomasideki satranç hamlelerini gözler önüne serecek. ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, bir taraftan Trump'ın manipülasyonlarına maruz kalırken, diğer taraftan da ülkesindeki enflasyon ile uğraşmak durumunda kalabilir.
KOÇ: SANATSAL olayların gündem olacağı bir gün. Kişisel çabalarınızı işinize aktarabileceksiniz.
Görüştüğünüz kişilerin sizden etkilenmelerini sağlamak için çaba göstermemenize karşı size olan ilgileri yüksek.
BOĞA: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz.
Toplumsal çalışmalarınızı hızlandırmak isteyeceksiniz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın fikirleri doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.