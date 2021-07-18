18 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Plüton iletişimi, sanat dünyasındaki önemli gelişmelere vurgu yapacak. Beyazperde ile yarışmak isteyen birçok dijital içerik platformu, kendi içlerinde büyük bütçelerle yapımlar çıkarabilir. Sinemadaki rekabet tırmanacak.
KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışmalar içindeki arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.
BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir, düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.