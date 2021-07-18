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    18 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    18 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Temmuz 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Temmuz 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz!

    Astrogündem: Venüs-Plüton iletişimi, sanat dünyasındaki önemli gelişmelere vurgu yapacak. Beyazperde ile yarışmak isteyen birçok dijital içerik platformu, kendi içlerinde büyük bütçelerle yapımlar çıkarabilir. Sinemadaki rekabet tırmanacak.

    KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınız var. Ortak çalışmalar içindeki arkadaşlarınızın sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.

    BOĞA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir, düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

        İKİZLER: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Atılımlarınız için, gerekli bağlantıları kurmayı başaracaksınız. Ön yargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.

        YENGEÇ: TARZINI belirleyecek ve baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. İlişkinizi kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla şekilleniyor.

        ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız.
        Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

            BAŞAK: ÇEVRENİZDE duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, mesleki çalışmalarınıza derin bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel yaptığınızı biliyor.

            TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

            AKREP: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, sorunlarınızı arka plana atacaksınız.
            Toplumsal olaylardan uzak kalmanız canınızı sıkacak. Çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.

                YAY: YAKIN ilişkilerinizde mesafeyi koruma taraftarısınız. Maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahipsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlemelisiniz.

                OĞLAK: BUGÜN, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz.
                Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

                KOVA: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık olduğunda kafanız işlek çalışıyor.
                Atacağınız her adımda dostlarınızın desteklerinin önemli olduğunu farkındasınız.

                    BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları daha başarılı sonuçlandıracaksınız.
                    Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 18 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...