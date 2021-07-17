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    • 17.07.2021 08:39
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    17 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    17 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 17 Temmuz 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Temmuz 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Korkularınızın üzerine gidin!

    Astrogündem: Güneş ile yer altı gezegeni Plüton, bugün karşı karşıya gelecek. Bu karşıtlık, bizlere kim olduğumuzu hatırlatırken, görmek istemediğimiz, çekindiğimiz noktalara temas edecek. Yüzleşme kavramının öne çıkaracağı bu döngü, korkularınızın üzerine gitmeniz için beklediğiniz anın geldiğine işaret ediyor olacak. Güneş, karşıtlık yaptığı gezegenlerin gücüne güç katar, etkilerini artırır. Yaşamımızda birçok noktaya temas eden Güneş, Plüton ile karşıtlık yaptığında ise dönüm noktalarını ve kırılmaları karşımıza çıkaracak. Geçmişte yaşadığımız ve gelecekte yaşayacaklarımız hiçbir zaman aynı olmazken, bizler de değişim içerisinde olacağız. Kendinize göre hayatın hangi yanlışındaysanız, bu karşıtlığı köprüden önceki son çıkış olarak görebilirsiniz.

    Güneş-Plüton karşıtlığında yapılmaması gerekenler:
    Sevdiğin kişiye suçlayıcı yaklaşma.
    Kimsenin telefonunu kurcalama.
    Eleştirilerinin dozunu kaçırma.
    Her yüzüne gülene sır verme.
    Kendini ifade edemediğin ortamlarda bulunma.

    KOÇ
    Sosyal açıdan olumlu girişimlerde bulunabileceğiniz bugünlerde kendinize mesleki çevre de edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.



    BOĞA
    Özellikle uzun süredir ilişkisi olan Boğaç'lar kendilerini stabil ilişkiden bir adım öteye götürme planlarına başlayabilirler.



        İKİZLER
        Son zamanlarda söylediklerinizin taktir topladığı ve insanları hayatınıza rahatça ve güvenle çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.



        YENGEÇ
        Bugünlerde ona kendinizi ifade etmek için biraz daha çaba göstermeli, hemen kabuğunuza çekilmeyi tercih etmemelisiniz.



        ASLAN
        Bir problemin direkt olarak size yönelik olup olmadığını iyi araştırmalısınız. Son zamanlarda aşk konusunda verimli bir süreçten geçiyorsunuz.



            BAŞAK
            Bugünlerde çevrenizle olan ilişkilerinizin yeni çevreler doğurması ve beraberinde daha iyi fırsatlatın ortaya çıkması bugünlerde mümkün.


            TERAZİ
            Duygusal açıdan partnerinizin sizi tam olarak anlamamış olduğunu hissedebilirsiniz.
            Sosyal ilişkilerinizde çevrenizde eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.



            AKREP
            Sosyal açıdan olumlu ve sabırlı bir dönemden geçmektesiniz.
            Arzu ettiklerinizi elde etmek için daha fazla öz disipline ihtiyacınız olabilir.



                YAY
                Kendinizi yaptığınız işe bağlı hissetmenizle beraber daha da başarılı olabileceksiniz.
                Çevrenizin söylediklerini de dikkate almanızda fayda var.



                OĞLAK
                Arkadaşlık ilişkilerinizde fazlaca hassasiyet gösterebilirsiniz.
                Özellikle yalnız olan Oğlak'lar aradıkları özellikteki kişi ile tanışma fırsatı yakalayabilirler.



                KOVA
                Aşk hayatınızda olumlu ve verimli bir süreçten geçebilirsiniz.
                Özellikle kariyer ve eğitim bağlamında başarılı girişimlere imza atabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 17 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...