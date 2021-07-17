17 Temmuz 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş ile yer altı gezegeni Plüton, bugün karşı karşıya gelecek. Bu karşıtlık, bizlere kim olduğumuzu hatırlatırken, görmek istemediğimiz, çekindiğimiz noktalara temas edecek. Yüzleşme kavramının öne çıkaracağı bu döngü, korkularınızın üzerine gitmeniz için beklediğiniz anın geldiğine işaret ediyor olacak. Güneş, karşıtlık yaptığı gezegenlerin gücüne güç katar, etkilerini artırır. Yaşamımızda birçok noktaya temas eden Güneş, Plüton ile karşıtlık yaptığında ise dönüm noktalarını ve kırılmaları karşımıza çıkaracak. Geçmişte yaşadığımız ve gelecekte yaşayacaklarımız hiçbir zaman aynı olmazken, bizler de değişim içerisinde olacağız. Kendinize göre hayatın hangi yanlışındaysanız, bu karşıtlığı köprüden önceki son çıkış olarak görebilirsiniz.

Güneş-Plüton karşıtlığında yapılmaması gerekenler:

Sevdiğin kişiye suçlayıcı yaklaşma.

Kimsenin telefonunu kurcalama.

Eleştirilerinin dozunu kaçırma.

Her yüzüne gülene sır verme.

Kendini ifade edemediğin ortamlarda bulunma.