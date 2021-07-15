15 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...



BOĞA: İŞİNİZLE ilgili yeniliklere daha fazla yer vermelisiniz.

Sabit düşünmeniz ve davranışlarınızdaki tutuculuk, yapacağınız atılımların gecikmesine neden oluyor. Gücünüzü otaya çıkaracak alanlarda daha mutlusunuz.