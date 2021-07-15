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    • Burçlar
    • 15.07.2021 08:37
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    • 15.07.2021 08:49
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    15 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    15 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 15 Temmuz 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Temmuz 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Görmeyi arzuladığınız dostlarınızla bir araya gelin!

    Astrogündem: Güneş – Mars kavuşumunda kurulmuş Dünya Gıda Programı'nın, eşitlik ilkesine aykırı politikalar güttüğü resmi kaynaklar ile ortaya çıkabilir.

    KOÇ: DUYGULARINIZI paylaşırken yaşayacağınız zorluklar karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.
    İyi niyetle konuştuğunuz halde, karşınızdakilerin sizi anlamaları zorlaşabilir.
    Bugün karışık düşünceler içindesiniz.


    BOĞA: İŞİNİZLE ilgili yeniliklere daha fazla yer vermelisiniz.
    Sabit düşünmeniz ve davranışlarınızdaki tutuculuk, yapacağınız atılımların gecikmesine neden oluyor. Gücünüzü otaya çıkaracak alanlarda daha mutlusunuz.



        İKİZLER: GERİLİMLERDEN uzak kalmayı gerektiren bir gün. Çevrenizde gelişen olaylara nedensiz tepki verebilirsiniz. Herkesin sizi desteklemesini beklemeniz yersiz. İdeallerinizi yaşama geçirmek için çaba göstermelisiniz.



        YENGEÇ: DUYGULARINIZA yoğunluk verdiğiniz zaman, gün içinde motivasyonunuz bozuluyor.
        Bugün, kişiselliğinizi ve sevdiğiniz kişinin davranışlarını sorgulayabilirsiniz. Bugün çekiciliğinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz.



        ASLAN: ENERJİNİZİ gün içinde istediğiniz alanlarda kullanabilirsiniz. Kendinden emin tavırlarınızla karşınızdaki kişiyi kolayca etkileyebiliyorsunuz.
        Bugün partnerinizi ikna etmek için fazla çaba sarf etmeyeceksiniz.



            BAŞAK: KARŞILIKLI ilişkilerinizde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir ve partnerinizin kalbini istemeden kırabilirsiniz. Eleştirel yönlerinizi kullanmadan önce iyi düşünmeli ve gerçekleri daha pozitif algılamaya çalışmalısınız.



            TERAZİ: DUYGUSAL paylaşımlarınızda olumlu bir gün içindesiniz. Bugün sevdiğiniz kişiye isteklerinizi yaptırabilirsiniz. Karşılıklı yoğun duygular, uzun süredir konuşmadığınız konuları da, gündeme getirecektir.



            AKREP: BUGÜN kendinizi denetlemekten vazgeçin ve duygusal konularda daha esnek olmayı deneyin. Her an tetikte olmak sinirlerinizi geriyor. İnatçı yapınızı bilenler farklı yorumlar getiriyor. Engeller moralinizi bozmamalı.



                YAY: ÇEVRESEL iletişiminizin mükemmel olduğu bir gün. Yakın dostluklar ve kardeşlerle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda arkadaşlarınızın enerjilerini yükseltecek, onların moralini yükselteceksiniz.



                OĞLAK: İŞİNİZLE ilgili yeni açılımlar söz konusu olabilir. Bazı tekliflere karşı kayıtsız kalarak, önünüzün açılmasını engelliyorsunuz. Oysa size yeni kazançlar sağlayacak olumlu bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.



                KOVA: İŞİNİZLE ilgili yenilikler ilginizi çekiyor fakat bazı detayların ve maddesel konuların güncellik kazanmasıyla, tereddütleriniz artıyor. İkilem yaratacak olaylardan uzak kalmak isteyebilirsiniz.



                    BALIK: SİZ sürprizleri fazla sevmediğiniz için, sıra dışı olaylara karşı temkinli davranıyorsunuz.
                    Bugün düşüncelerinizde olumlu bir yoğunlaşma olacak. Görmeyi arzuladığınız dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 15 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...