15 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş – Mars kavuşumunda kurulmuş Dünya Gıda Programı'nın, eşitlik ilkesine aykırı politikalar güttüğü resmi kaynaklar ile ortaya çıkabilir.
KOÇ: DUYGULARINIZI paylaşırken yaşayacağınız zorluklar karşısında kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz.
İyi niyetle konuştuğunuz halde, karşınızdakilerin sizi anlamaları zorlaşabilir.
Bugün karışık düşünceler içindesiniz.
BOĞA: İŞİNİZLE ilgili yeniliklere daha fazla yer vermelisiniz.
Sabit düşünmeniz ve davranışlarınızdaki tutuculuk, yapacağınız atılımların gecikmesine neden oluyor. Gücünüzü otaya çıkaracak alanlarda daha mutlusunuz.