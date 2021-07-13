13 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Mars kavuşumu birbiri hakkında sert söylemlerde bulunan liderlerin bile bir araya gelebileceğini bir kez daha hatırlatacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1949'da Jüpiter Retrosu'nda gerçekleşen imar affı tekrar gündeme gelebilir.
KOÇ: BUGÜN, duygularınızı bastırmak ve içselliğinizi yeniden gözden geçirmek istiyorsunuz. İnce planlarınız var fakat çalışmalarınızı düzenlerken, kişisel özelliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız.
BOĞA: KALABALIK ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz.
Fikirleri size ilginç gelebilir. Söz vermeden, iyice düşünmelisiniz.