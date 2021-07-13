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    • 13.07.2021 08:41
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    13 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    13 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Temmuz 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte13 Temmuz 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sabırlı olmaya devam etmelisiniz!

    Astrogündem: Venüs-Mars kavuşumu birbiri hakkında sert söylemlerde bulunan liderlerin bile bir araya gelebileceğini bir kez daha hatırlatacak. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1949'da Jüpiter Retrosu'nda gerçekleşen imar affı tekrar gündeme gelebilir.

    KOÇ: BUGÜN, duygularınızı bastırmak ve içselliğinizi yeniden gözden geçirmek istiyorsunuz. İnce planlarınız var fakat çalışmalarınızı düzenlerken, kişisel özelliklerinizi göz önünde bulundurmalısınız.

    BOĞA: KALABALIK ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz.
    Fikirleri size ilginç gelebilir. Söz vermeden, iyice düşünmelisiniz.

        İKİZLER: TOPLUMSAL başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz.
        Bugün, bulunacağınız ortamlarda, her türlü fikirlere açıksınız. İş konusunda disipline ihtiyacınız var unutmayın.

        YENGEÇ: DUYGUSAL inadınızı bir kenara bırakarak, yaşamınızda yeni bir bakış açısı geliştirin. Bazı değişimler yaşıyor ve düşünce bazında, farklı istekleriniz var.
        İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var.

        ASLAN: BUGÜN, kırılgan bir gününüz. Olayları derinlemesine düşünürken, çevrenizdeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalık ortamlarda bile yalnızlık duygusuna kapılabilirsiniz.

            BAŞAK: DUYGULARINIZDA beklediğiniz karşılığı görmek için, sizin de aynı yaklaşımları hissetmeniz gerekiyor. Aşkta fazla detaycı davrandığınız sürece olayların olumsuz yönlerini görmeye devam edeceksiniz.

            TERAZİ: DENGELİ tavırlarınızı unutacağınız olaylarla karşılaşabilirsiniz. Kendiniz farklı bir boyutta hissedebilirsiniz. Bugün, çalışma ortamınızdaki olumsuzluklardan etkilenebilirsiniz.
            Aldırmamayı bir türlü öğrenemediniz.

            AKREP: DUYGUSAL enerjinizi doğru kullanacağınız özel günlerden biri. Çevrenizdeki hiçbir olaya duyarsız kalamayacağınız bir gün.
            Partnerinizin romantik yaklaşımlarından oldukça etkileneceksiniz.

                YAY: KAOSLARA kapılmadan mantıklı düşünmeniz gerekebilir. Bugün, fazla alıngan ve kırılgan davranıyorsunuz. Yapacağınız fedakarlıklarınızın yanlış anlaşılması sonucunda, derin düşünceler içinde olabilirsiniz.

                OĞLAK: HER konuda mantıklı olmanızdan dolayı, bugün birçok dostunuzdan davet alabilirsiniz.
                Sizi farklı kılan sadeliğinizle, gireceğiniz ortamlara yeni bir sunuş getireceksiniz.
                Arkadaşlarınız arasında farkınız var.

                KOVA: DÜŞÜNMEK istemediğiniz konuların güncellik kazanmasından çekiniyor gibi bir tavrınız var. İletişim içinde olduğunuz kişilerle maddi konuları gündeme getirmek isteyeceksiniz.
                Sabırlı olmaya devam etmelisiniz.

                    BALIK: BUGÜN, partnerinizle yaşayacağınız olayların sonuçları sizi rahatsız edebilir. Onun kişisel sorunlarından etkilenmek istemiyor olabilirsiniz. Fakat duygusal nedenler sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor.
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                    Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
                    Haberler Burçlar 13 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...