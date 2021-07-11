11 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Uranüs 45'liği, dünyaya kemer sıkma politikası uygulatacak. Pratik çözüm üreten şirketler, evden çalışma modelini kalıcı hale getirecekler. Kamusal yapılar ve büyük şirketler tarihi bütçe kısıtlamalarının arifesinde.
KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi büyük. Küçük detaylara takılmak size zaman kaybettiriyor. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.
BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz.
Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyebilir.