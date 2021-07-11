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    • 11.07.2021 08:38
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    11 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    11 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 11 Temmuz 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 11 Temmuz 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirin!

    Astrogündem: Merkür-Uranüs 45'liği, dünyaya kemer sıkma politikası uygulatacak. Pratik çözüm üreten şirketler, evden çalışma modelini kalıcı hale getirecekler. Kamusal yapılar ve büyük şirketler tarihi bütçe kısıtlamalarının arifesinde.

    KOÇ: YAŞANTINIZDA farklı değerlerin önemi büyük. Küçük detaylara takılmak size zaman kaybettiriyor. Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu. Dengelerinizi kurmaya çalışın.

    BOĞA: İLİŞKİLERİNİZDEKİ dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz.
    Bildiğiniz konularda taviz vermek istemediğiniz için, sorunlar büyüyebilir.

        İKİZLER: BUGÜN özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Her işin belli bir sistemi var ve sizin aceleci tavırlarınız yüzünden problem çıkabiliyor.
        Bu durumda kimseyi suçlamayın.

        YENGEÇ: BUGÜN günlük yaşantınıza sığdırmak zorunda kalacağınız çok işler var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri, çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortamın düzeni tarzınız olmayabilir.

        ASLAN: DOSTLARINIZIN size destek vereceği yeni konular gündeme gelecek. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.
        Eski sorunları konuşma fırsatı doğuyor.

            BAŞAK: SİSTEMİ sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.
            Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyeceksiniz. Çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayabilirsiniz.

            TERAZİ: MADDİ olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabileceğiniz bir gün içindesiniz.
            Dostluğu seven biri olarak, kırgınlıklarınızı unutarak sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var. Yeni fırsatlar doğuyor.

            AKREP: DÜŞÜNCELERİNİZİ gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
            Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız. Değişik fikirlere açıksınız.

                YAY: KARİYERİNİZİ güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.
                Tarzınızı korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar sizi tatminsiz yapabilir. Zevkleriniz ön plana çıkacak.

                OĞLAK: ROMANTİK yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır.
                Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Sezgilerinizde artış var. Bazılarınız yollarla ilgili planlar yapacaksınız.

                KOVA: BUGÜN, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek daha kararlı davranmalısınız.
                Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.
                İşinizde başarılı çalışmalar içindesiniz.

                    BALIK: BEKLEDİĞİNİZ konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz. Kısa sürede olaylar lehinize dönüşecek. Dostlarınızı aramak için, fırsatları değerlendirin.
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                    Haberler Burçlar 11 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...