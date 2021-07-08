8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Jüpiter karesi, 2021'in kazananlarını ve kaybedenlerini rakamsal olarak ortaya çıkarıyor. Dijital dönüşümden geçtiğimiz bu yıllarda, Microsoft'un ne kadar para kazandığını konuşacağız. Girişimcilerin yüzü gülmeye başlayacak.
KOÇ: Yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmayı başarabilirsiniz. Maddesel sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize yansıtacaksınız.
BOĞA: İş arkadaşlarınızın alınganlığından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecektir.
Disiplinli yönlerinizi karşınızdakilere yansıtabiliyorsunuz.
Yeni başlangıçlar için, tüm detayları gözden geçirmelisiniz.