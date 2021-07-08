8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Jüpiter karesi, 2021'in kazananlarını ve kaybedenlerini rakamsal olarak ortaya çıkarıyor. Dijital dönüşümden geçtiğimiz bu yıllarda, Microsoft'un ne kadar para kazandığını konuşacağız. Girişimcilerin yüzü gülmeye başlayacak.