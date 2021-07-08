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    • 08.07.2021 08:41
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    8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 8 Temmuz 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 8 Temmuz 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün!

    Astrogündem: Güneş-Jüpiter karesi, 2021'in kazananlarını ve kaybedenlerini rakamsal olarak ortaya çıkarıyor. Dijital dönüşümden geçtiğimiz bu yıllarda, Microsoft'un ne kadar para kazandığını konuşacağız. Girişimcilerin yüzü gülmeye başlayacak.

    KOÇ: Yeniden durum değerlendirmesi yapabilir ve işinizde sizi sıkan ayrıntılardan kurtulmayı başarabilirsiniz. Maddesel sıkıntılarınızı hafifletmek elinizde. Planlama yeteneğinizi işinize yansıtacaksınız.

    BOĞA: İş arkadaşlarınızın alınganlığından kaynaklanan sorunlar gündeme gelecektir.
    Disiplinli yönlerinizi karşınızdakilere yansıtabiliyorsunuz.
    Yeni başlangıçlar için, tüm detayları gözden geçirmelisiniz.

        İKİZLER: Tutkularınızın geçici olması odaklaşmanızı zorlaştırıyor. Duygularınızda yenilenme söz konusu olacak. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle farklı organizasyon çalışmalarına gireceksiniz.

        YENGEÇ: Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için, çoğu kez tepki alıyorsunuz.
        Savunduğunuz konularda taviz vermeye niyetiniz yok. Gücünüzü kullanabileceğiniz konular ayağınıza gelecektir.

        ASLAN: Olayların farklı boyut kazanmasından memnun olmalısınız. Ailenizi korumanız gerektiğinde birtakım yeni olaylar da beraberinde gelecektir. Çevrenizdekilerin sizi kullanmasına izin vermemelisiniz.

            BAŞAK: İş potansiyeliniz mükemmel ilerliyor.
            Üstlerinizin size vereceği destekleri kullanma konusunda mantıklı hareket etmeyi yeğleyeceğiniz bir gün. Güneş ve Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.

            TERAZİ: Somut düşüncelerin size kazandıracağı alternatiflerden, nasibinizi olumlu bir şekilde alıyorsunuz. İş birliği içinde olan kişiler adaletli tavırlarınızdan etkilenerek, size daha fazla sorumluluk yükleyebilirler.

            AKREP: Aşk yaşantınızla ilgili atağa kalkabilirsiniz.
            Partnerinizin sizden beklediği aksiyonu ona verebilirsiniz. Bugün, kişisel zevklerinizin ön plana çıkmasıyla, onunla birlikte ortak enerjilerinizi birleştirebilirsiniz.

                YAY: Birlikte çalıştığınız kişilerin güçlü yönlerinden büyük zevk alıyorsunuz. Sistemlerin dışında yaşadığınız halde, sizin adınıza yaratılan koşullardan da hoşnut kalıyorsunuz.
                Bazı konularda takıntılısınız.

                OĞLAK: Çevrenizdeki olaylardan etkileniyorsunuz.
                Gelişmeye açık fikirlerinizle çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz.
                Dostlarınızın, sizin desteğinize ihtiyacı var. Fikirleriniz olumlu karşılanacak.

                KOVA: İnatçı ve istekli bir şekilde ele aldığınız konularda kendinizi ispat etmek isteyebilirsiniz.
                Bugün maddesel güvene ihtiyacınız var ve birtakım harcamalarınız yüzünden zor duruma düşebilirsiniz.

                    BALIK: Israrlı bir şekilde takıntılı konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bugün kesin tavırlarınız yüzünden fırsat kaçırmanız mümkün.
                    Ailenizle ters düştüğünüzde, onları ikna etmeniz gerektiğini unutmayın.
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                    Haberler Burçlar 8 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...