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    • 07.07.2021 08:43
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    7 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    7 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Temmuz 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Temmuz 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Geleceğinizden haber var!

    Astrogündem: Hayatın önümüze sunduğu şartlar içerisinde, debelenip dururken ikinci bir seçeneği asla düşünemiyoruz. Karbon ayak izimizi hesaplayacak olsak, belli bir çemberin içerisinde döndüğümüzü en iyi oradan anlarız aslında. Elbette ki kendimiz için bir şeylerin farklı olmasını diliyoruz. Ama en çok acıyı da bu noktada çekiyoruz. İsteklerimizin gerçeklerle sürekli mücadele etmesini diliyor, bazen de bu mücadelenin canlı tanığı oluyoruz. Sonunda, cam kırıklıkları gibi batan hayaller ellerimizi acıtıyor. Ve bir tane daha ekleniyor yaralarımıza… Sonsuz bir dünyanın içinde küçük bir alanda geziyoruz. Buradan da ne kadar kısıtlı olduğumuzu yorumlayabiliriz. Her yere gidebileceğimiz dijital dünyada hiçbir yere gitmiyoruz.

    Koç: Fikirlerine saygı duyduğun kişilerle kuracağın bağlantı ile kendini güvence altına almak isteyeceksin. Akşam saatlerinde yapacağın alışverişte aldıkların sonradan içine sinmeyebilir.

    Boğa: Gün içerisinde alacağın haberle birlikte çarçabuk hazırlanıp yollara düşmen gerekebilir. İlişkisi olmayan bir Boğa burcuysan, yeni bir aşka yelken açmaya hazır olmalısın.

        İkizler: Kendi işini yapıyorsan, gün içerisinde yapılacak toplantılarda etkileyici konuşmalarınla dikkat çekeceksin. Uzun süredir devam eden bir ilişkin varsa, evliliğe yönelik adımların olabilir.

        Yengeç: Olgun tavırların ve üslubun sayesinde yeni girdiğin işte parlaman çok mümkün. Yeteneklerini konuşturacağın gibi çalışma arkadaşlarınla uyumun takdir toplayabilir.

        Aslan: Arkadaşlarınla yapacağın ortak çalışma bugün her şeyi ortaya çıkarabilir. İlişkisi olan ya da evli bir Aslan burcuysan, geçmiş sorunlar yeniden ilişkinizde mesele haline gelebilir.

            Başak: Fikirlerine güvendiğin bir arkadaşın ile yapacağın konuşma bir süredir aklını karıştıran konuları ortadan kaldırabilir. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, sevgilinin durgun hallerine olmadık anlamlar yükleyebilirsin.

            Terazi: İnsanları anlamakta güçlük çekeceğin bir gündesin. Evli ve çocukları olan bir Terazi burcuysan, ailecek evde küçük etkinlikler düzenleyebilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

            Akrep: Destek konuşmaları ve teklifler bugün yüzünü güldürebilir. Uzun zamandır parasal sorunları olan bir Akrep burcuysan, bugün güzel haberler alabilirsin.

                Yay: Günlük iletişim kurduğun her kim varsa bugün ani çıkışlarına anlam veremeyebilirsin. Akşam saatlerinde eğitim ya da seminer tarzında bir etkinlikte yer alabilirsin.

                Oğlak: Motivasyon kazanmak için biraz dinlenmeyi tercih edebilirsin. Evliliğinde sorunları olan bir Oğlak burcuysan, bazı konularda eşine haksızlık ettiğini, kalbini kırdığını fark edeceksin.

                Kova: Yardımcı ve yönlendirici tarafın dikkatleri üzerine çekiyor. İlişkisi olmayan bir Kova burcuysan, yakın zamanda tanıştığın kişinin aşk itirafı seni epey şaşırtacak.

                    Balık: Bir süredir beklendiğin haberin bugün gelmesi keyfine keyif katacak. İlişkisi olan ya da evli bir Balık burcuysan, değer verdiğin kişiyle hayatınızda değişiklik yaparak, radikal kararlar alabilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 7 Temmuz 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...