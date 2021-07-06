6 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Neptün karesi, laboratuvara dönmüş dünyanın, ilaç sektöründeki yeni savaşları başlatacağını işaret ediyor. Takviye ilaçların içeriğiyle ilgili açıklanacak raporlar, hisse değerlerini düşürecek.
KOÇ: HUZURSUZ ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.
Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlanıyorsunuz.
BOĞA: YARATICILIĞINI doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözülüyor.
Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.