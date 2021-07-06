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    6 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    6 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 6 Temmuz 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 6 Temmuz 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir!

    Astrogündem: Merkür-Neptün karesi, laboratuvara dönmüş dünyanın, ilaç sektöründeki yeni savaşları başlatacağını işaret ediyor. Takviye ilaçların içeriğiyle ilgili açıklanacak raporlar, hisse değerlerini düşürecek.

    KOÇ: HUZURSUZ ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.
    Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz.
    Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlanıyorsunuz.

    BOĞA: YARATICILIĞINI doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözülüyor.
    Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz.

        İKİZLER: İSTEKLERİNİZDEKİ artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.

        YENGEÇ: KARARLARINIZI alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz.
        Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızı değiştirin.

        ASLAN: BUGÜN gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız.
        Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Sanatla uğraşanlar çalışmalarını daha çok yoğunlaştırmalısınız.

            BAŞAK: ESKİ dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz.
            Belirsizliğini korurken aklınıza takılan konular varsa, araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız.

            TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZ için yoğun bir gün.
            Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz.
            Yaşantınıza yeni olaylar ilave edebilirsiniz.

            AKREP: SÜRPRİZ aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

                YAY: ÇOK güçlü duygulara sahip olduğunuz için adeta aşkı çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

                OĞLAK: DUYGUSAL davranmak istemediğiniz halde, her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız.

                KOVA: İŞ çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir.
                Siz emirlerden hoşlanmadığınız için, size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

                    BALIK: YAŞAM enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 6 Temmuz 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...