5 Temmuz 2021 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Güneş-Uranüs 60'lığı ekonomik etkilerin getireceği dalgalanmaları ve finans piyasalarını ön plana çıkarabilir. Tüm dünya bankacılık sektörünün değişimini ön koltuklardan izlemeye başlayacak. Dünyada petrol varil fiyatlarındaki değişim, yeni gündem olacak.
KOÇ: BUGÜN dengeli davranmaya yönelmeli ve kazançlarınızı arttırma konusunda istediğiniz başarıyı kendi kendinize ispat etmelisiniz. Güvenli bir yaşam isteği içindesiniz. Karamsar olmayın.
BOĞA: ÇEVRENİZDEN olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.
Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, dostlarınızla bir arada olmak size iyi gelecektir.