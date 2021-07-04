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    • 04.07.2021 08:35
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    4 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    4 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Temmuz 2021 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Temmuz 2021 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün!

    Astrogündem: Mars-Uranüs karesi, 19 Ağustos 1919'da Uranüs'ü Kova döngüsündeyken bağımsızlığını ilan eden Afganistan'ın canımızı sıkacağı günleri işaret ediyor. Aynı zamanda da Viroloji Enstitüsü aşı savaşlarını başlatacak.

    KOÇ: RİSK almak için acele etmemelisiniz. Fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Sizi kıskananlar huzursuzluk yaratabilir.

    BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Düşüncelerinizle onu etkileyeceksiniz.

        İKİZLER: GÜN içinde fazla hareketli davranarak, huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Değişen duygularınızdan haberi olmayan çevreniz ile aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.

        YENGEÇ: DUYGULARINIZI baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek. Çevrenizi olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız.

        ASLAN: İÇGÜDÜLERİNİZİN güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği hoşunuza gidecektir.

            BAŞAK: BUGÜN düşüncelerinizi gizlemek yerine imalı konuşmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenize karşı esprili davranmak istiyor ve önleyemediğiniz duygularınız yüzünden, dilinizi sivri kullanıyorsunuz.

            TERAZİ: BUGÜN, maddesel gerginlikler olabilir. İş yaşantınızda belirgin bir canlılık mevcut. Düşüncelerinizi gizleme ve planlarınızı saklama gereği duyacaksınız. Karşılıklı görüşmelerin yapılacağı bir gün.

            AKREP: GÜCÜNÜZÜN ve yeteneğinizin farkındasınız. Kendi doğrularınıza güveniyorsunuz. Disiplinli ve aktif hareket etme çabanıza rağmen, farklı düşüncelerin varlığı canınızın sıkılmasına neden olacaktır.

                YAY: ÇEVRENİZDEKİ kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna kapılabilirsiniz.

                OĞLAK: BUGÜN, arkadaşlık ilişkilerinize yargılayıcı bakmamalısınız. Onların fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. Üstelik yalnızlık duygusu içinde kalabalık topluluklara karşı tepki oluşturabilirsiniz.

                KOVA: YENİ bir planlama içinde olacağınız için, dostlarınızın gücüne ihtiyacınız olacak. Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.

                    BALIK: BUGÜN önemli kişilerle bir araya gelme planlarınız var. Bu büyük buluşmalar için, kendinizi şimdiden güçlü ve sorumluluklarınızın bilincinde hissetmeniz, önemli adımlar atmanızı sağlayacak.
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                    Haberler Burçlar 4 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...