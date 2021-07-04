4 Temmuz 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars-Uranüs karesi, 19 Ağustos 1919'da Uranüs'ü Kova döngüsündeyken bağımsızlığını ilan eden Afganistan'ın canımızı sıkacağı günleri işaret ediyor. Aynı zamanda da Viroloji Enstitüsü aşı savaşlarını başlatacak.
KOÇ: RİSK almak için acele etmemelisiniz. Fikir değiştireceğinizi düşünerek, kendinize zaman tanımalı ve tanımadığınız kişilerle duygularınızı paylaşmamalısınız. Sizi kıskananlar huzursuzluk yaratabilir.
BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerden destek bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Düşüncelerinizle onu etkileyeceksiniz.