Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 02.07.2021 08:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.07.2021 08:50
    ABONE OL

    2 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    2 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 2 Temmuz 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Temmuz 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yarım kalan tedavilerinizi ihmal etmeyin!

    Astrogündem: Mars - Chiron 120'liği, Turizm uyanıyor, dedirtecek. Yabancı ülkelerin araştırma komisyonları rengimizi yeşile çevirirken Akdeniz bölgesindeki büyük oteller el değiştirmeye başlıyor.

    KOÇ: DEĞİŞİMLERİNİZ çevrenize ilginç gelecektir.
    Sakin ortamları tercih ederken; kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize kritikçi yaklaşacaksınız.
    Sağlığınızla dikkat etmelisiniz.

    BOĞA: ANİ aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıklar için evlilik kararı alacak. Kişiliğinizin önem vermenize rağmen sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.

        İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZDE radikal ve farklı kararlar alacağınız bir gün. Bazı bilgilerinizin destek görmesi, sizin için oldukça önemli. Görüştüğünüz kişilerle değişik fikir alışverişleri içinde olacaksınız.

        YENGEÇ: BUGÜN çalıştığınız kişilerle uyumlu hareket etmek isitorsunuz. Fakat size karşı gelenlere de, tepkinizi göstereceksiniz.
        Güven arayışınızla maddi konuların önemini kavramanız gündeme geliyor.

        ASLAN: BURCUNUZDA ilerleyen Venüs'ten yoğun enerjiler alacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan düşünce bazında organizasyonlar önemli olacaktır.
        Bazılarınız gizli-saklı duygular içindesiniz.

            BAŞAK: YARATICILIĞINIZI en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız.
            Duygusal anlamda geçmişten kalan sorunları bir kenara bırakma zamanı geldi.
            Yarım kalan tedavilerinizi ihmal etmeyin.

            TERAZİ: YAPTIĞINIZ işlerin alt yapısına önem veriyorsunuz. Başlattığınız organizasyonların gelişimi size bağlı. Bugün yaşamı farklı noktalardan gördüğünüz için, olayları irdelemek sizi mutsuz edecektir.

            AKREP: HER şeyi bu kadar irdelemeseniz, yaşam daha güzel olacak. Ekonomik sorunu olan bir arkadaşınızın isteği sizi üzüyor. Kıskanç olmayan insan yok gibidir.
            Sizinki de biraz aşırıya kaçıyor.

                YAY: KARŞIDAN birbirinizi görüp, hiç konuşmadığınız biriyle tanışacaksınız. İyi dostluk temelleri atarak, ortak yönlerinizi keşfedeceksiniz.
                Sevdiğinizden, geleceğe sağlam basan kararlı adımlar bekliyorsunuz.

                OĞLAK: BUGÜN enerjinizin yüksek olmasına rağmen yapmanız gereken işlerinizi yerine getirmiyorsunuz. Üzerinizde hissettiğiniz garip yorgunluk nedeniyle herkesten uzak kalmak istiyorsunuz.

                KOVA: YAKIN çevrenizle aranızda gizli bir şekilde mevcut olan ve bir türlü anlaşamadığınız mülk konusunda, çok fazla söz sarf etmeyin. Eğer biraz göreceli düşünürseniz, sevdiğiniz insana hak vereceksiniz.

                    BALIK: İÇERİĞİNİ iyice bildiğiniz konularda kimseye söz hakkı vermiyorsunuz. Hatta, bu konuda sözünüzü kesenlere kızıyorsunuz.
                    Hala bazı konulara şüphe ile yaklaşmanız doğru bir hareket tarzı değil.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    İnfaz edip sözde ‘şehit’ ilan ettiler
                    Haberler Burçlar 2 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...