2 Temmuz 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Mars - Chiron 120'liği, Turizm uyanıyor, dedirtecek. Yabancı ülkelerin araştırma komisyonları rengimizi yeşile çevirirken Akdeniz bölgesindeki büyük oteller el değiştirmeye başlıyor.
KOÇ: DEĞİŞİMLERİNİZ çevrenize ilginç gelecektir.
Sakin ortamları tercih ederken; kendinizle ilgili konularda sessiz kalmayı yeğleyecek, çevrenize kritikçi yaklaşacaksınız.
Sağlığınızla dikkat etmelisiniz.
BOĞA: ANİ aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıklar için evlilik kararı alacak. Kişiliğinizin önem vermenize rağmen sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmayı bilmelisiniz.