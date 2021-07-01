Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 01.07.2021 09:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2021 09:34
    ABONE OL

    1 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    1 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 1 Temmuz 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Temmuz 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    İnanmadığınız şartları değiştirmek için olumlu çabalar harcayın!

    Astrogündem: Bugün büyük günlerin başlangıcı! Mars-Satürn karşıtlığı Ay burcu Kova olan Amerika'nın enflasyonunu sarsacak. Borsalardaki Altın/ONS değeri ise yükselişe geçebilir. "Zenginler de vergi öder." yılları başlıyor.

    KOÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun.

    BOĞA: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

        İKİZLER: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınız ortaya çıkıyor. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor. Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

        YENGEÇ: GÜNEŞ burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız.

        ASLAN: GÜZEL konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz. İlginç bir gün.

            BAŞAK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir dönem. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları ile yeni düşünceler gündemde olacak.

            TERAZİ: DUYGUSAL davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.

            AKREP: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek için, olumlu çabalar harcamanız gerekiyor.

                YAY: AY burcunuzda ilerliyor. Sezgileriniz yoğun ama güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içindesiniz.

                OĞLAK: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız.

                KOVA: KENDİNİZİ yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz.

                    BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Meclis'ten Elmalı Davası yorumu
                    Haberler Burçlar 1 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...