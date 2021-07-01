1 Temmuz 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Bugün büyük günlerin başlangıcı! Mars-Satürn karşıtlığı Ay burcu Kova olan Amerika'nın enflasyonunu sarsacak. Borsalardaki Altın/ONS değeri ise yükselişe geçebilir. "Zenginler de vergi öder." yılları başlıyor.
KOÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun.
BOĞA: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.