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    • 29.06.2021 08:32
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    29 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    29 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 29 Haziran 2021 Salı için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 29 Haziran 2021 Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Ay'ın burcunuzda bulunması sizi hassas yapıyor!

    Astrogündem: Merkür-Venüs etkisi yakın gelecekteki milyar dolarlık start-up projelerin bugünlerde doğacağını işaret ediyor. 16 Eylül 1982'de Venüs – Plüton 45'liğinde kurulan Vodafone'un global tavrı değişecek.

    KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.

    BOĞA: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, temkinli, uyumlu ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.

        İKİZLER: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Bugün Ay'ın verdiği etkilerle, kişisel deneyimlerinizi arkadaşlarınızın desteğiyle gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

        YENGEÇ: FİNANS konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, çevrenize hediye vermek isteyebilirsiniz. Dostlarınızla yapacağınız konuşmalar sayesinde, enerjiniz olumlu etkilenecek.

        ASLAN: ENERJİNİZİ kişisel isteklerinizle mükemmel birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz.. Beğendiğiniz konularda kendinizi daha da mükemmel yetiştirmek isteyeceksiniz.

            BAŞAK: AY'IN konumu çevresel konulara daha fazla ağırlık vermenizi sağlarken, Merkür İkizlerdeki yolculuğuna devam ediyor. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle tartışma ortamı yaratmamalısınız.

            TERAZİ: ÜSTÜN nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekiyor. Yeni kararlar almanızın zamanı geldi. Sizi etkileyecek kişilerin belli bir düzen içinde olmaları lazım.

            AKREP: DUYGUSAL değişimleriniz yüzünden çevrenizdeki kişilerin zor anlar yaşadığını fark etmeyebilirsiniz. Dostlarınızla gücünüzü birleştirebilir ve kendinizi onların yanında mutlu hissedebilirsiniz.

                YAY: MERKÜR karşıt burcunuzda ilerlerken, ilişkilerinizde, partnerinize haksızlık yapmama eğilimdesiniz. .Onun düşüncelerinden yola çıkarak, bazı problemlerinizin üstesinden gelebileceksiniz.

                OĞLAK: BİLİNÇALTINIZDA yoğunlaştığınız konuların sizi olumlu etkilediği gerçek. Bazı planladığınız konuların sizin tarzınıza uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Gizli duyguların sizi etkilediği bir gün.

                KOVA: DOSTLARINIZIN size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir. Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.

                    BALIK: ALINGANLIK gösterebileceğiniz bir gün. Ay'ın burcunuzda bulunması sizi hassas yapıyor. Çevre ilişkilerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, enerjinizi iyimser kullanmalısınız.
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                    Haberler Burçlar 29 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...