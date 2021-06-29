29 Haziran 2021 Salı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Merkür-Venüs etkisi yakın gelecekteki milyar dolarlık start-up projelerin bugünlerde doğacağını işaret ediyor. 16 Eylül 1982'de Venüs – Plüton 45'liğinde kurulan Vodafone'un global tavrı değişecek.
KOÇ: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi neşeli hissediyorsunuz. İlginç arkadaşlıklar ve farklı kişilerle birlikte olacaksınız. Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz.
BOĞA: KİŞİSEL yaşantınıza olumlu katkısı olacak hiçbir fırsatı kaçırmadığınız kesin. Olayları abartmadan önce, temkinli, uyumlu ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Gerekli kişilere ulaşmayı denemelisiniz.