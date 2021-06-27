27 Haziran 2021 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs, Aslan burcunda yerini alırken, ünlü isimler ve göz önündeki liderler tavırları ile gündeme gelecek. Herkes pot kırmamaya gayret ederken, korktukları başlarına gelebilir.
KOÇ: DUYGULARINIZI baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var.
BOĞA: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün, aynı düşünceye sahip arkadaşlarınız da desteği ile yeni projeler üreteceksiniz. Özgürlük duygunuzu kişisel zevklerinizle kombine edeceğiniz özel günlerden birini yaşıyorsunuz.