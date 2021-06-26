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    • Burçlar
    • 26.06.2021 08:54
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    • 26.06.2021 08:54
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    26 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    26 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 26 Haziran 2021 Cumartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Mars–Satürn kimlere kırmızı kart gösterecek?

    Astrogündem: Dünya ve Türk futbolu 2022'nin eylül ayından itibaren konuşulacak, Mars–Satürn ise bu konuyu enine boyuna tanımlayacak. Savaş gezegeni Mars- vizyon gezegeni Neptün ile iletişim kuruyor. Dünyada petrol endüstrilerini ülkemizde de sendikaları daha fazla konuşacağız. Bugünden sonra Euro, Dolar'a çelme takar.

    KOÇ: AİLE içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz.
    Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.



    BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir.



        İKİZLER: YAŞAM gücünüz yüksek fakat olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir. Karşınızdaki kişilere destek veriyorsunuz. Akıllıca davranmalı ve şartları karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.



        YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman güveniniz daha da artıyor.



        ASLAN: ENERJİNİZİN gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz.
        Bugün, kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz.



            BAŞAK: KENDİNİZE taviz vermek isteyecek ve öz benliğinizi besleyecek çalışmalar yapacaksınız. Endişelerden uzak yaşama tarzınızı benimsemelisiniz. Birlikte çalışacağınız kişileri önemsemelisiniz.



            TERAZİ: YENİLİKLERE açık olmanıza rağmen, alışkanlıklarınızın etkisinde kalabilirsiniz.
            Geleneksel kişilerle geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberlerle keyifli bir gün yaşayabilirsiniz.



            AKREP: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Derin düşüncelerin insanı olmanıza rağmen, aniden her şeye sinirlenebiliyorsunuz.
            Güçlü kişiliğiniz; bir çok olayları da beraberinde getiriyor.



                YAY: ÇEKİCİLİĞİNİZİ ve yaratıcılığınızı kullanmak için; her türlü donanıma sahipsiniz ancak kendinizi mutsuz etmek için çabalıyorsunuz.
                Bugün, partnerinizin sizin üzerinizde iddia etmesine izin vermeyeceksiniz.



                OĞLAK: BUGÜN, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.



                KOVA: MADDİ ve manevi olarak iyi bir gün geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz.



                    BALIK: ENERJİNİZİN gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.
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                    Haberler Burçlar 26 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...