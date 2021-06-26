26 Haziran 2021 Cumartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Dünya ve Türk futbolu 2022'nin eylül ayından itibaren konuşulacak, Mars–Satürn ise bu konuyu enine boyuna tanımlayacak. Savaş gezegeni Mars- vizyon gezegeni Neptün ile iletişim kuruyor. Dünyada petrol endüstrilerini ülkemizde de sendikaları daha fazla konuşacağız. Bugünden sonra Euro, Dolar'a çelme takar.