Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Burçlar
    • 25.06.2021 08:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2021 08:34
    ABONE OL

    25 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    25 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 25 Haziran 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 25 Haziran 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir!

    #Astrogündem: Savaş gezegeni Mars- vizyon gezegeni Neptün ile iletişim kuruyor. Dünyada petrol endüstrilerini ülkemizde de sendikaları daha fazla konuşacağız. Bugünden sonra Euro, Dolar'a çelme takar.

    KOÇ: YAŞAM mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp, hatalarını sahiplenen az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda tecrübelerinizi örnek alarak yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

    BOĞA: AŞK yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Venüs size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.

        İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz.

        YENGEÇ: UZUN süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek.

        ASLAN: DUYGULARDAN çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız.

            BAŞAK: GÜÇ gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz.
            Bulunduğunuz ortamlarda çevreniz kalabalık olacak.

            TERAZİ: ÇEVRENİZLE işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen, arzuladığınız şartlar gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini öğrenmeden siz planlarınızı ortaya koyun ve fikirlerinizi hiç kimseyle paylaşmayın.

            AKREP: SEVDİKLERİNİZLE bir araya gelmeli ve onların dertlerini dinlemelisiniz.
            Bugün, fikir çatışmaları yaşayabilir ve gereksiz olayları problem haline getirecek kaoslara dikkat edin.

                YAY: ÇEVRE bağlantılarınızı sistemli bir şekilde yürütmekten yanasınız. Partneriniz, değişen fikirlerinize karşıt düşünceler geliştirebilir. İş hayatınızla ilgili gelişmeleri takip ederken, başarınızı garantileyin.

                OĞLAK: SEVGİLİNİZİ özgür bırakın ve sosyal yaşantısına eşlik etmeye çalışın. Hayal kırıklıkları size göre değil. Aşkın önemli olduğu bir dönem.. Sevdiğiniz kişinin eleştirici yönleri canınızı sıkabilir.

                KOVA: MÜKEMMELE kavuşmak zaman alacaktır.
                Kendinize sorduğunuz sorular çok önemli.
                Çevrenize oldukça çekici geleceksiniz.
                Bugünlerde çevrenizden veya partnerinizden beklediğiniz ilgiyi fazlasıyla göreceksiniz.

                    BALIK: BUGÜN aşkta güç savaşına girmeyin.
                    Daha çok çevresel ilişkilerinizle gündeme geleceksiniz. Sosyal amaçlarınızı doğru kullanacaksınız. Rejiminize ve diyetinizi dikkat edinç Yürüyüşler yapın.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Türkiye'ye göç anlaşması için 3 milyar Euro
                    Haberler Burçlar 25 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...