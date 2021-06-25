25 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

#Astrogündem: Savaş gezegeni Mars- vizyon gezegeni Neptün ile iletişim kuruyor. Dünyada petrol endüstrilerini ülkemizde de sendikaları daha fazla konuşacağız. Bugünden sonra Euro, Dolar'a çelme takar.
KOÇ: YAŞAM mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp, hatalarını sahiplenen az kişi vardır. Sıkıldığınız anlarda tecrübelerinizi örnek alarak yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.
BOĞA: AŞK yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyorsunuz. Venüs size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız sabırlı olmayı denemelisiniz.