24 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: Venüs-Plüton karşıtlığı umursanmayan ayrıntıların geçilemeyen birer engel olacağını ortaya koyacak. Yengeç burcu Amerika'nın, Ortadoğu'daki tavrı belirsizliğe doğru evrilebilir. 11 Eylül 1965 doğumlu, haritasında bolca kavuşum olan Esad konuşulacak.
KOÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönem.
BOĞA: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Sınırlarınızı genişleyecek.