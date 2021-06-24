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    • 24.06.2021 08:35
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    24 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    24 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 24 Haziran 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Haziran 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Kendinize daha çok zaman ayırmalısınız!

    Astrogündem: Venüs-Plüton karşıtlığı umursanmayan ayrıntıların geçilemeyen birer engel olacağını ortaya koyacak. Yengeç burcu Amerika'nın, Ortadoğu'daki tavrı belirsizliğe doğru evrilebilir. 11 Eylül 1965 doğumlu, haritasında bolca kavuşum olan Esad konuşulacak.

    KOÇ: AŞK yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Duygusal enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Olumlu bir dönem.


    BOĞA: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Sınırlarınızı genişleyecek.



        İKİZLER: MADDİ konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız.
        Akılcı davrandığınız her konu başarıyı getiriyor. Ay'ın verdiği etkilerle, deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.


        YENGEÇ: GÜNEŞ burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz.
        Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli kişileri seviyorsunuz.



        ASLAN: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere güzel bir konuşma yapacaksınız.
        Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.



            BAŞAK: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir dönem. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler farklı fikirler gündemde olacak.



            TERAZİ: DUYGUSAL davranmaktan kaçınıyorsunuz.
            Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız.
            Yaşam kalitenizi artırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.



            AKREP: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.



                YAY: SEZGİLERİNİZİN yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız.



                OĞLAK: GÜÇLÜ görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün.



                KOVA: KENDİNİZİ yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.



                    BALIK: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz.
                    Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
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                    Haberler Burçlar 24 Haziran 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...