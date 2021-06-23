23 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

YENGEÇ: İDEALLERİNİZİ hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz oluyorsunuz.

Emir almamak gibi takıntılarınız olduğu için, bugün başarıyı kucaklayacaksınız.