23 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

Astrogündem: İletişim gezegeni Merkür, İkizler burcunda seyre başlıyor. Beslenme alışkanlıklarını düzenleyebilirsin. Yapmak istediğin değişiklikleri erteleyebilirsin.Bugün birkaç duygu yaşayabilirsin. Merkür'ün değişken burçtaki seyri başlıyor.
KOÇ: YAPACAĞINIZ her türlü aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız.
Aşk yaşantınızın oldukça renkli geçeceği bu günde, ani tartışmalardan uzak kalmayı da başarmalısınız.
BOĞA: BUGÜN karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan, fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz.
Olaylara yaklaşımınız çok daha farklı olacak. Temkinli olmakta fayda var.