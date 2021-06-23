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    • Burçlar
    • 23.06.2021 09:03
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    • 23.06.2021 09:03
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    23 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    23 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... aşk, iş, para, sağlık konularında 23 Haziran 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Temkinli davranın!

    Astrogündem: İletişim gezegeni Merkür, İkizler burcunda seyre başlıyor. Beslenme alışkanlıklarını düzenleyebilirsin. Yapmak istediğin değişiklikleri erteleyebilirsin.Bugün birkaç duygu yaşayabilirsin. Merkür'ün değişken burçtaki seyri başlıyor.

    KOÇ: YAPACAĞINIZ her türlü aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız.
    Aşk yaşantınızın oldukça renkli geçeceği bu günde, ani tartışmalardan uzak kalmayı da başarmalısınız.

    BOĞA: BUGÜN karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan, fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz.
    Olaylara yaklaşımınız çok daha farklı olacak. Temkinli olmakta fayda var.

        İKİZLER: BUGÜNLERDE değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir.

        YENGEÇ: İDEALLERİNİZİ hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz oluyorsunuz.
        Emir almamak gibi takıntılarınız olduğu için, bugün başarıyı kucaklayacaksınız.

        ASLAN: TOPLUMSAL konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz.
        İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

            BAŞAK: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemleri işinize aksettirebiliyorsunuz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu.

            TERAZİ: İLGİNÇ fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz.
            Yaşantınızla ilgili planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz.

            AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

                YAY: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz.

                OĞLAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor.. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay.

                KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz.
                Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz.
                Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz.

                    BALIK: PLANLADIĞINIZ işleriniz için, yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjiniz güçlü. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranın.
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                    Haberler Burçlar 23 Haziran 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...