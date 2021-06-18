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    • 18.06.2021 08:36
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    18 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    18 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 18 Haziran 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Haziran 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz!

    Astrogündem: Bugün gökyüzündeki gezegenler büyüklü küçüklü kare açılara teslim oluyor. Lider olmaya çalışırken pot kıracak birçok isim bu süreçte ön plana çıkacak.

    KOÇ: ANİ gelişecek duygusal olaylara karşı kendinizi hazırlamalısınız. Çalıştığınız ortamlarda duygusal bir beraberlik gündeme gelebilir. Kalbi boş olan Koç'lar için, değişik bir dönem.

    BOĞA: KENDİNİZE yönelteceğiniz mantıklı sorularınızla, aranızda bir türlü açıklığa kavuşmayan ve bir sır görüntüsü veren konuların ne kadar gereksiz olduğunu göreceksiniz. Partneriniz için, özel planlar yapın.

        İKİZLER: İÇİNİZİN bir yerlerinde sürekli olarak, bir türlü gerçekleştiremediğiniz düşleriniz var. Bu artık sizin yaşam tarzınız olmuş durumda. Bu tür düşünceler sizi daha çok hayata bağlıyor.

        YENGEÇ: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız, bulunduğunuz ortamlarda karşılaşacağınız kişilerle çatışmalar yaşayabilirsiniz. Taviz vermek istemiyorsunuz. Olayları iddialaşmaların ötesine taşımamalısınız.

        ASLAN: DUYGUSAL konularda takıntılısınız. Partnerinizin düşüncelerini merak ettiğinizi ona belli etmek istemiyorsunuz. Karşılıklı konuşmaların size sağlayacağı yarar konusunda şüpheleriniz olabilir.

            BAŞAK: ÇEVRESEL ilişkilerinizde duygusal paylaşıma ihtiyaç duyduğunuz bir gün içindesiniz. İlişkilerinizde beklediğiniz ilgi, size olumsuz yansıyabilir. İçsel sesinizin sağlayacağı motive çok önemli olacak.

            TERAZİ: ORTAK çalışmalarınızda alacağınız verim; sorunlarınıza karşı atacağınız adımların sizin inisiyatifinizde olmasına bağlı. Çok fazla talepkar olmayın. Partnerinizle paylaşımlarda sert davranmayın.

            AKREP: OLAYLARA sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç bir mantık var. Partnerinizden duygusal beklentilere girebilirsiniz. Ay'ın konumu, maddi anlamda güçlü olanlara yaklaşmanızı sağlıyor.

                YAY: MADDİ konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak. Elinize geçen kazançları yatırımlarla değerlendirmelisiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem vermelisiniz.

                OĞLAK: GÜNEŞ tepe evinizde ilerlerken, iyi niyetli davranışlarınızla toplumda göz dolduracaksınız. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Sesinizi yansıtacağınız konulara duygusallıkla süsleyebilirsiniz.

                KOVA: ENERJİNİZİN gücü karşısında hatalar yapabilirsiniz. Zihinsel dağınıklık yaşamazsanız, bir çok başarıyı bir arada sentezleyebilecek, yaptığınız işlerden duygusal tatminler sağlayacaksınız.

                    BALIK: YARATICILIĞINIZI istediğiniz gibi sunacak, fikirlerinizi kabul ettireceksiniz. Ailenizden beklediğiniz davranışlar, sizi tatmin etmeyebilir. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz.
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                    Haberler Burçlar 18 Haziran 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...