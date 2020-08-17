KOÇ

Nezaket ve zarafetinizin özellikle iş yaşamınızda ilgi çekeceği bir gündesiniz. Stilinizle konuşabilecek ve fark yaratabileceksiniz. Günlük rutinlerinde yaptığın değişiklerin seni rahatlattığını görebilirsin. Gününe kazandırdığın farklılık heyecan verici olabilir.

BOĞA

Ailene olan bağlılığın artıyor. Onlara her zamankinden daha çok vakti ayırıyorsun. İş yerindeki sorumluluklarını aksatabilirsin. Bugünlerde kendinizi duygusal olarak eksik hissedebilirsiniz. Emin olmadığınız konular ya da kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlar su yüzüne çıkabilir.

İKİZLER

Sahiplendiğin evcil hayvanının sağlık sorunları ile uğraşabilirsin. Daha önce hiç olmadığın kadar duyarlısın. Bugünlerde karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirirken iyice düşünmeniz gerekmekte. iletişim kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

YENGEÇ

Doğru bildiğini uygulamaktan geri durmayacağın bir gün. Bu konuda gelen eleştirileri kulak ardı ediyorsun. Sıkıntılı durumlarda sakin kalmalı ve mantığınızla hareket ettiğinize emin olmalısınız. Dostlarınızın da desteğini alarak rahatlayabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Problemler karşısında pratik çözümler ortaya koyabilirsin. Kendi işinin sahibiysen bu davranış seni öne taşıyor. Hayatınızda degiştirmek istediğiniz alanlarla alakalı çalışmak için uygun bir gündesiniz. Düşünce biçiminizi olumlu tutmalı ve iyi tarafını görmelisiniz.

BAŞAK

Stilin konusunda kendini baştan yaratacağın bir gün. Günlük kullandığın renklerden farklı renkleri tercih ediyorsun. Kariyerinizle alakalı atacağınız önemli adımları iyi hesaplamalısınız. Özellikle de üretmekle alakalı işler yapıyorsanız doğru ellerde olduğundan emin olmalısınız.

TERAZİ

Hayatının bir kırılmadan geçtiğini düşünebilirsin. Bugün aldığın kararlarda daha dikkatli düşünüp harekete geçiyorsun. Enerjiniz başarı ile yükseldiği taktirde güzel fırsatları da kendinize çekebilirsiniz. Bugünlerde yetinememe problemi baş gösterebilir ancak bu süreç geçici olabilir.

AKREP

Hediye alarak kendini şımartabilirsin. Maddi olanaklarını kontrol altında tutmalısın. Harcamaların sorun yaratabilir. Çevrenizden alacağınız motivasyon sizi güçlü bir hale getirebilir. Zaman içerisinde düzeninizi oturtabilir ve herhangi bir konuda başarıya ulaşabilirsiniz.

YAY

İş yerinde patronuna yapacağın bir öneri onun hoşuna gidebilir. İş arkadaşlarından bazıları seni kıskanıyor olabilir. Dikkatli olmalısın. Kendinizi eleştirmeyi bırakıp daha çok olayları güzel yönünden görmeye çabalamak hem kendinizi hem etrafınızdakileri sevmenize vesile olacaktır.

OĞLAK

Kapandığını düşündüğün konular açılabilir. Yaptığın birikimlerden faydalanarak konuyu açılmamak üzere kapatıyorsun. Kendinizi eleştirmeyi bırakıp daha çok olayları güzel yönünden görmeye çabalamak hem kendinizi hem etrafınızdakileri sevmenize vesile olacaktır.

KOVA

Yakın bir dostunun sana dert yakınması moralini bozabilir. Elinden geldiğince ona yardımcı olmak istiyorsun. Bugünlerde özellikle işinizle alakalı atacağınız adımlar oldukça köklü olabilir. Aşk hayatınızda beklenmedik olumlu gelişmeler gerçekleşebilir.

BALIK

Gerçekleştirmek istediğin bir yatırım fikrini kardeşinle tartışabilirsin. Ona ortaklık teklif etmen yükünü azaltıyor. İşinizde titizlikle ilerlerken diplomasi ve nezaketi de koruyabilmeniz beraberinde sizi iş hayatınızın vazgeçilmezi haline getirebilir, fazlaca mağrur olmamaya çalışın.