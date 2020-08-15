Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Ağustos 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: ANİ değişimleriniz çevrenizde merak uyandırıyor. Sürprizlere karşı duyarlısınız.

İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Pozitif enerjiyle yoğunlaşmanızdan dolayı yapacağınız bir istek yelpazesi gündemde.

Yükseköğrenim gören biriysen, bilimsel çalışmalarına yoğunlaşıyorsun. Günü kendine ayırabilirsin. Aksattığın spora başlıyorsun.

BOĞA: MADDİ konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Şartlarınızı sağlamlaştırmak için, gerekli altyapı çalışmalarınızı hızlandırmalısınız. Uzaktaki sevdiklerinizden mutlu haber alacaksınız.

Kalbini kıran biri senden özür dileyebilir. Onun bu olgun davranışına duyarsız kalmıyorsun. Yelkenleri hemen suya indiriyorsun.

İKİZLER: BENCİLCE davranışlarınız nedeniyle, kendi istekleriniz doğrultusunda partnerinize baskı yapacaksınız. Bu tarz fevri davranışlarınızla, ilişkinizi zorlayabilirsiniz.

Çocuklarınızın sorunları ile ilgilenmelisiniz.

Arkadaşlarının birbirlerine sinirle sarf ettiği cümlelere şaşırabilirsin. Seni de ilgilendiren bu cümleler canını sıkabilir.

YENGEÇ: ENERJİNİZİ düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlık için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız olumsuzluk yaratıyor.

Analitik düşünme yeteneğinin arttığını hissedebilirsin. İlişkisi olan bir Yengeç burcuysan, özel günlerinizi asla unutmuyorsun.

ASLAN: ZİHİNSEL dalgınlığınızdan zaman kaybedebilir işlerinizi geciktirebilirsiniz. Çevreniz tarafından yanlış yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun. Duygularınızda bir mantık gözleniyor. Güven arayışı içindesiniz.

Komplekslerinden arındığını hissettiğin bir güne uyanıyorsun. Etrafına karşı daha alçak gönüllü davranışlar sergileyebilirsin.

BAŞAK: PARTNERİNİZLE aranızdaki olayların çoğu parasal. Onun istekleri karşısında bocalamanız mümkün. Olayların yönü, biraz da sizin tavırlarınızla paralel ilerleyecek.

Sınırlarınızı zorlamamaya gayret edin.

Kötü niyetli insanları tam anlamıyla kestiremiyor olman çevrene karşı daha tedbirli yaklaşmana neden oluyor.

TERAZİ: PARTNERİNİZLE karşıt düşüncelerde olmanız, duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. İstekleri sizin tarzınıza ters düşebilir. İnatçı ve kendi düşüncelerinize fazla değer veriyor olmaya başladınız.

Çalışma arkadaşlarının muzip şakasına maruz kalabilirsin. Ekip arkadaşlarınla iyi bir ortama sahip olman çok avantajlı.

AKREP: SAPLANTILARINIZDAN vazgeçmelisiniz. Kişiliğinizi ortaya koymaktan hoşlanıyorsunuz. Ketum düşünceler içindesiniz ve çevrenize taviz vermeyeceksiniz. Sevdiklerinizle olmak içselliğinizi besliyor.

Ailesiyle yaşayan biriysen odanı değiştirebilirsin. Bu davranışın başlarda tepki çekse de daha sonra bu fikre sıcak bakılıyor.

YAY: ARAŞTIRMACI yönlerinizi geçmiş bilgilerinizle birleştirerek, iyi bir sentez oluşturabilirsiniz.

Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları oturuyor. İnce hesaplar içindesiniz.

İş ile ilgili muhasebe evraklarını düzenleyebilirsin. Hesaplarda gördüğün bir açık birtakım pürüzler çıkarabilir, mesain uzayabilir.

OĞLAK: YAŞAMINIZLA ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çabuk görmek istiyorsunuz. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Çevrenizle senkronize olmalısınız.

Arabanda problemler çıkabilir ve servise götürebilirsin. Sorunun çok büyük olmaması hemen çözülmesine olanak sağlıyor.

KOVA: ARKADAŞLARINIZLA paylaşım içinde olacağınız bir gün. Çocuklarınızla ilgilenmek için gerekli zamanı ayırmalısınız. Onların duygusal problemleri gündeme gelecek. Organizasyonda başarılı olacaksınız.

Sakin tavırlarınla dikkat çekiyorsun. Ağır başlı olman takdir edilesi. Büyüklerine ve küçüklerine nasıl davranacağını biliyorsun.

BALIK: KONUŞARAK halledeceğiniz konular gündemde. Yollarla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. İsteklerinizde önemli artışlar var ve kendinize güveniyorsunuz.

Dijital platformlardaki uygulamalar ile sorun yaşayabilirsin. Yüklemek istediğin içerikler yanlış yüklenebilir.