Bugün burçları meler bekliyor? İşte 1 Ağustos 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ

Bugün aldığın kararların, ilişkinin geleceği için çok önemli olduğunu bilmelisin. Sevgilin ile bu konuda yapacağın konuşma olumlu geçebilir. Zaman içerisinde oturttuğunuz düzen eleştiriye çok açık olmayabilir. Eviniz ya da dekorasyonunuzla ilgili önerilere karşı kendinizi oldukça kapalı hissedebilirsiniz.

BOĞA

Aile büyüklerin, kendileriyle yeteri kadar ilgilenmediğinden şikayetçi olabilir. Gününü büyük bir bölümünü onlara ayırabilirsin. Sosyal ortamlarda sevecenliğinizle dikkat çekseniz de partneriniz ile olan ilişkinizde partnerinizin soru işaretlerini tam olarak gideremediğinizi hissedebilirsiniz.

İKİZLER

Ailenle birlikte yaşıyorsan, kardeşin dağınıklığından şikayetçi olabilir. Bu konuda dikkat etmen gerektiğinin farkına varıyorsun. Bu aralar kendinizi ve zaman içerisinde oluşmuş düzeninizi sorgulayan kişilere karşı tartışmacı ve sert bir tutum benimseyebilirsiniz.

YENGEÇ

Sakıncalı ve kendine güvenmediğin hiçbir işe girişmiyorsun. Bugün çizgini bozmamaya daha fazla özen gösterebilirsin. Akşam saatlerinde yine ailenize ya da arkadaşlarınıza ayırdığınız zaman için efor sarf etmeniz gerekebilir ancak bu size sadecek keyif verebilir.

ASLAN

Sabah eşinin hazırladığı güzel bir kahvaltı ile uyanabilirsin. Bunun verdiği mutluluk, zihninin gün içinde daha iyi çalışmasını sağlıyor. Karmaşık sinyaller gönderiyor olmanız en çok partnerinizi etkileyebilir, ilişkiden ya da ondan emin olmadığınızı düşünebilir. Bir süre beklemenizde fayda var.

BAŞAK

Uzun zamandır haber beklediğin birinden aldığın mesaj, senin için sürpriz olabilir. Yakın dostların seninle buluşmak isteyebilir. Bugünlerde kendiniz için olumlama çalışmaları yapmak ya da rahatlatıcı müzikler dinleyerek çevrenizdeki olayları akışa bırakmak size iyi gelecektir.

TERAZİ

Hayat standartlarını geliştirmek isteyebilirsin. Patronunla terfi için bir toplantı yapabilirsin. İstediğini elde etmen olası. Mesleki konularda sizden daha hırslı kişileri görerek rakiplerinizden biraz çekinseniz de sağduyunuz ile hak ettiğiniz yere kolaylıkla gelebilirsiniz.

AKREP

İlişkisi yeni bitmiş bir Akrep burcuysan, eski sevgilinin sosyal medyaya koyduğu fotoğraflar canını sıkabilir. Bugünlerde aşk hayatınızdaki endişe ve belirsizliklerin arttığını hissedebilirsiniz. Zamanınızı verimli şekilde kullanışınızın başarılarını bugünlerde alabilirsiniz.

YAY

Yakın bir dostun zor bir süreçten geçiyor olabilir. Onun yanında duruyor ve ona moral veriyorsun. Bu davranışın takdir görebilir. Aklınız bugünlerde bazı konularda şüphe içerisinde olabilir. İnsanlarla olan iletişimlerinizde negatife ya da şüphe çekici olaylara odaklanmamaya çalışın.

OĞLAK

Arkadaş çevrende çıkan sorunlar hakkında yorum yaparken yaptığın patavatsızlıkla fakrında olmandan bir arkadaşını kırabilirsin. Sosyal ortamlarda sevilecek ve sayılacaksınız. Arkadaşlarınız sizden akıl almak isteyebilirler bu süreçte onlara bilgi ve tecrübeleriniz ile destek olmaya çalışabilirsiniz.

KOVA

Öğrenmeye olan hevesinin arttığını hissediyorsun. Eğitimin yarım kaldıysa, tamamlamak isteyebilirsin. Kaşif gibi hissettiğiniz bir dönemden geçebilirsiniz. Şıpsevdi olmamaya çalışın. Sevdiğiniz tutkularınızın peşinden düzenli olarak gitmek daha yerinde olacaktır.

BALIK

Yeni bir yeteneğini keşfedebilir ve bunun üstüne giderek kendini geliştirebilirsin. Fakat vaktini iyi planlamalısın. Karşınızdakilerden şüphelenmek yerine sevildiğiniz noktalarda ne kadar sevildiğinize odaklanmaya çalışın. Başkalarına yardım etmekten keyif aldığınız bir gündesiniz.