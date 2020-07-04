Bugün sizi neler bekliyor? İşte 4 Temmuz 2020 Cumartesi günlük burç yorumları...
KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Bugünlerde hayatınızdaki olumlu gelişmeler sizi motive ederek hayatınızı daha verimli hale getirebilir. Aşk konusunda kendinize güvenmeniz önemli olacak.
BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa sürede sıkılıyorsunuz. Bugün, sizinle uzun süredir yakın olduğunuz dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz. Günün öğlen saatlerine kadarki sürecinde duygularınızı tazeleyecek güzel haberler alabilirsiniz. Özellikle manevi konularda girişimleriniz sonuç verebilir.
İKİZLER: YAKIN dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı dedikodular eksik olmaz. İş hayatınızda oluşacak yeni olaylar hem motivasyonunuzu yükseltebilir hem de yeni hayaller kurup hedefler belirlemenize yardımcı olabilir.
YENGEÇ: KENDİ doğrularınıza inandığınızda, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size çok şey kaybettiriyor. Bugünlerde yapmak istemediğiniz şeyleri yapmamak adına önemli adımlar atabilirsiniz. Sağlıklı beslenmeye başlayabilir, kitap okuma sıklığınızı arttırabilirsiniz.
ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca paylaştığınız için, tepki alıyorsunuz. Hayatınızın kusurlu yönlenirine bakabilir, öz eleştiri yapabilirsiniz. Başkalarının söylemesindense kendiniz kendinizi çok daha verimli eleştirebiliyorsunuz.
BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, sizi kısıtlayan pürüzler konusunda ikilem yaşayabilirsiniz. Yeni planlamalar yaparken hayat sizi daha motive edecek kişiler ile karşılaştıracak. Sizin için oldukça yapıcı bir sürece adım atılacak bir zaman.
TERAZİ: BASKICI davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli imkanlara sahipsiniz. Size iyi gelmeyen her ne olursa olsun istikrarlı olarak bağ kopartmaya çabalarsanız evren de sizi destekleyerek olumlu bir sonuca götürecek.
AKREP: BUGÜN, duygulardan çok, çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi gerçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacaksınız. Hayatınızda yeni başlangıçlara adım atıp daha çok şükür edebilirsiniz. Olumlu sonuçlara inandığınız taktirde o şeyin size gelmesi için evren sizi destekleyecektir.
YAY: BUGÜN iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenizin dikkati üzerinizde olacak. İlişkinizde istediğiniz sonucu alacaksınız. Kariyer bağlamında atacağınız adımların hızlı sonuç vereceği bir gündesiniz ancak aşk ilişkileri hususunda kararsızlık yaşayabilirsiniz. Pozitif zaman geçirebilirsiniz.
OĞLAK: BUGÜN enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz. İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz. Özellikle iş meselelerinde önünüze insiyatifiniz dışında şeylerin dayatıldığını görebilirsiniz ve hayır deme şeklinize göre gününüz şekillenebilir.
KOVA: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle bağlarınız güçlenebilir. Partneriniz sizden yoğun ilgi bekleyebilir, isteklerini karşılamak için çaba gösterebilirsiniz. Gününüzü güzelleştirecek haberleri gün içerisinde alabilirsiniz.
BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmaya çalışın. Karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size zarar veriyor. Kendinizi gergin hissediyor olabileceğiniz bugünlerde hayata bir şans daha vereceğiniz fırsatlar önünüze çıkarak manevra yapmanıza neden olabilir.