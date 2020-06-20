Günlük burç yorumları – 20 Haziran 2020 Cumartesi

TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Sizin, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.

Ufak tefek işler yapmak haricinde başka bir şeyle uğraşmak istemiyorsun. Bahar yorgunluğunu üzerinden atamamış gibisin. Duygusal açıdan beklediğiniz haberi realistik değerlendirirseniz kendinizi rahat gösterme imkanları bulabilirsiniz. Eğitim alanında da belirgin başarı gösterebilirsiniz.