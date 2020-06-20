Günlük burç yorumları – 20 Haziran 2020 Cumartesi

KOÇ: Yaşantınızda farklı değerlerin önemi oldukça büyük, fakat küçük değerlere takılmanız yüzünden zaman kaybedebiliyorsunuz.
Bugün içsel sıkıntılarınız yüzünden yavaşlayan durumlar söz konusu.
Geçmişte aldığın hatalı kararlar bugün karşına çıkabilir. Çocukları olan bir Koç burcuysan, onların geleceği ile ilgili birikim yapma kararı alabilirsin. Aşk konularında aksiyonlar almak zafer kazanmış hissiyatı yaratabilir. Kendinizi iyi hissedeceğiniz bugünlerde keyfinizi arttıracak başka haberler de alabilirsiniz.
BOĞA: İlişkilerinizdeki dengeyi bulabilmeniz oldukça zorlaşıyor. Düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme konusunda savaş verebilirsiniz. Taviz vermek istemediğiniz için sorunlar çığ gibi büyüyor.
İşinde kimsenin sana karışmasını istemiyorsun. Bu konuda oldukça net çizgilere sahipsin. Farklı fikirleri de dinlemek senin yararına olur. Mesleki alanda kendinizi gösterebileceğiniz ve bildiklerinizi herkesle paylaşabileceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Her alanda bereketlenebilirsiniz.
İKİZLER: Bugün özellikle bazı takıntılarınızın sizi olumsuz etkilemesi, iş başarınızda da sizi zorluyor. Aceleci tavırlarınız yüzünden istenmeyen gecikmeler yaşıyor olmanız sadece sizin hatanız.
İlişkinde yaşadığın sorunları yakın dostların ile paylaşıp çözüm önerilerini dinliyorsun. Gelecek planlarını hayata geçirebilirsin. Sabırla dayanıklılık gösterdiğiniz konularda olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Beslenme ve sağlığınıza göstereceğiniz özen beklediğinizden hızlı sonuç...
YENGEÇ: Bugün günlük yaşantınıza sığdırmanız gereken çok iş var. Sosyal hayatınızla ilgi bir takım aktiviteleri birlikte çalıştığınız kişilerle gerçekleştirmelisiniz. Bulunduğunuz ortam tarzınıza uymayabilir.
Evli bir Yengeç burcuysan, eşinle aldığın kararlar değişkenlik gösterebilir. Evin eksikleri için alışveriş yapabilirsin. İş alanındaki başarılarınız farklı çevrelerce dikkat çekip iş fırsatları doğurabilir. Enerjik oluşunuz ve hep iyiyi düşünmeniz iş çevrenizin de motivasyonunu arttıracak.
ASLAN: Yakın dostlarınızın size destek vereceği, yeni konular gündeme gelecektir.
Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz.
Yeni eşyalar almak istiyorsun, klasiklikten sıkılmış bir havan var. Yeni aldığın eşya tercihi konusunda daha avangart seçimler yapabilirsin. Kendinizi daha verimli gösterebilecek olaylar yaşanmasını sağlayabilirsiniz. Partnerinizi samimiyetinize inandırabilir, aşkta mutluluğu yakalayabilirsiniz.
BAŞAK: Sistemi sevdiğiniz halde, bazen kurallarınızdan taviz vermek zorunda kalıyorsunuz.
Bugün yakın dostlarınızla birlikte ortak bir çalışma sergileyecek ve çevrenizde sizi etkileyecek kişileri sınayacaksınız.
Günlük yaptığın aktivitelerine karşı duyarlısın, onları eksiksiz yerine getiriyorsun. Bu durum sağlıklı günler geçirmeni sağlıyor. Sizi yargılayan kişiler başarılarınızı gördükçe şaşırabilirler. Bu durum da motivasyonunuzun ve kendinizi gösterme isteğinizin artmasına neden olabilir.
TERAZİ: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Sizin, dostluğu seven biri olarak, duygusal kırgınlıklarınızı unutarak, sevdiklerinizin her şeyine koşan bir yapınız var.
Ufak tefek işler yapmak haricinde başka bir şeyle uğraşmak istemiyorsun. Bahar yorgunluğunu üzerinden atamamış gibisin. Duygusal açıdan beklediğiniz haberi realistik değerlendirirseniz kendinizi rahat gösterme imkanları bulabilirsiniz. Eğitim alanında da belirgin başarı gösterebilirsiniz.
AKREP: Düşüncelerinizi gerçekleştirme konusunda aceleci davranmaktan korkmuyorsunuz.
Bugün hiçbir engel sizi yıldırmayacak ve sadece, özel duygularınızın yönlendireceği bir gün yaşayacaksınız.
Gün içinde alacağın haber seni çok gergin bir yapıya sokabilir. Anlık sinirle kararlar vermekten kaçınmalısın. Son zamanlarda partnerinizden gelecek iyi niyet neticesinde siz de ona karşı samimi davranabilir ve aşk konularında dengeyi oturtabilirsiniz.
YAY: Kariyerinizi, güçlendirmeyi amaçlıyor, seçenekler arasında bocalıyorsunuz.
Tarzınızı bilerek ve isteyerek korumasını iyi biliyorsunuz. Duygularınızda artan arayışlar, sizi tatminsiz yapabilir.
Sevgili Yay, bugün geçmiş ilişkinin özlemini net bir şekilde hissediyor olabilirsin. Fazla gurur yapmamalı ve aklındaki kişiye mesaj atmalısın. Bu aralar kendinizi yaratıcı ve verimli hissedeceğiniz bugünlerde isteklerinizi gerçekleştirmek için gereken iç motivasyona sahip olabileceksiniz.
OĞLAK: Romantik yönlerinizi ortaya koymanız sayesinde, partnerinizle ilişkileriniz canlanacaktır. Bugün, hareketli ve neşeli saatler sizi bekliyor. Bazı yollarla ilgili planlar yapacaksınız.
Son zamanlarda işin konusunda yaptığın hataların fazla dikkat çekmesini istemiyorsun. Bu sebeple onları örtbas etmek isteyebilirsin. Yalnız olan Oğlak'lar yeni partner adayları ile tanışarak kendilerini ön plana çıkartabilirler. Uygun şartlar altında fikirlerinizi özgürce sergileyebileceksiniz.
KOVA: Bugün, maddi bir güven arayışı içinde olabilirsiniz. Değişimlerden fazla etkilenmeyerek, daha kararlı davranmalısınız.
Bazı gecikmeler size olumsuz yansıyabilir.
Başarılı çalışmalar içindesiniz.
Cümlelerini kontrol altında tutuyorsun. Bunun insanlar ile mesafeli olmanı sağladığını düşünüyorsun. Yanlış anlaşılmalara dikkat.
BALIK: Beklediğiniz konuların sizi olumsuz etkilemesine izin vermediğiniz müddetçe, her şeyi bir çırpıda halledeceksiniz.
Kısa sürede olayların sizin lehinize dönüşeceği kesin. Dostlarınızı aramalısınız.
Evli bir Balık burcuysan, eşinin ailesi ile görüşmeme kararı alabilirsin. Çünkü sürekli fikirsel olarak karşı karşıya geliyorsun. Gerektiği durumlarda hayır diyebilmeye ihtiyacınız var. Her konuda başarı kat edebileceksiniz ancak bu başarı beklediğiniz hızla aynı oranda olmayabilir.