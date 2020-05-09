Günlük burç yorumları – 9 Mayıs 2020 Cumartesi

BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. Kendinize güveneceğiniz işleri başaracak, duygusal coşkular yaşayacaksınız. Halin ve tavrın ailen tarafından yadırganabilir. Bu durum seni etkilemiş olacak ki sana karşı daha duyarlı olunmasını istiyorsun. Planladığınız ancak bir türlü harekete geçmediğiniz konularda bir adım atmak ya da istekleriniz için para biriktirmeye başlamak için oldukça uygun bir gün.