Günlük burç yorumları – 9 Mayıs 2020 Cumartesi

KOÇ: Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Evdeki değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız gerekmiyor. Gün içinde halletmen gereken bazı işler için harekete geçiyorsun. Annenle yapacağın konuşma kafandaki sorulara cevap bulmanı sağlıyor. İçinde bulunduğunuz durum iş verenlerinizin hoşuna gitmeyebilir ayrıca ilerisi için kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmemenize ya da sekteye uğramanıza neden olabilir.
BOĞA: Bilinçaltınızın pozitif enerjiyle yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz. Ailesinden ayrı yaşayan bir Boğa burcuysan, bugün evin dağınıklığı seni her zamankinden daha fazla sinirlendirebilir. Bugünlerde yarım kalan işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Günü planlı geçirmelisiniz. Kariyer konusunda almanız gereken ciddi kararları ilerleyen günlere...
İKİZLER: Bugün enerjinizin düşük olması, yapmanız gereken birçok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusunda olmak sizi olumsuz etkiliyor. Kamusal bir alanda görev yapan bir İkizler burcuysan bugün haberleri daha dikkatli takip etmen gerekebilir. Özellikle iş yerinizdeki sürüncemede kalan işler ya da almadığınız sağlık randevularınızı alarak işlerinizi ve yapmanız gerekenleri bitirebilirsiniz.
YENGEÇ: Bugün, değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Yol fırsatlarını hızlıca değerlendirmelisiniz. İlginç konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyebileceksiniz. Ailenin bir konu hakkında tıkandığını görebilir, onlara yardımcı olmak isteyebilirsin. Döviz kurları ilgini çekiyor. Bugün atacağınız adımlarda başarılı ve motive olacağınız bir gündesiniz. Günün büyük bir kısmını düşünceli geçirseniz de mutlu olacaksınız. Sabırlı olun.
ASLAN: Duygusal romantik ve her an gözyaşı dökmeye hazırsınız. Yüksek enerjinizi olumlu kullanmalısınız. Yaratıcı yönleriniz ön planda olacak. Duygusal konularda karışık düşünceler içindesiniz. Duygusal anlamda çektiğin zorluklar aklına geliyor. Bir dostun tecrübelerinden faydalanmak için seninle sohbet etmek isteyebilir. Gününüz sakin geçecek olsa da akşam saatlerine doğru aile bireyleri ile tartışma ihtimalini göz önünde bulundurun ve sakinliğinizi korumaya çalışın.
BAŞAK: Bugün, yollarla ilgili bazı gelişmeleri takip etmek isteyebilirsiniz. Araştırmacı yönünüzü güçlendiriyorsunuz. Kendinize güveneceğiniz işleri başaracak, duygusal coşkular yaşayacaksınız. Halin ve tavrın ailen tarafından yadırganabilir. Bu durum seni etkilemiş olacak ki sana karşı daha duyarlı olunmasını istiyorsun. Planladığınız ancak bir türlü harekete geçmediğiniz konularda bir adım atmak ya da istekleriniz için para biriktirmeye başlamak için oldukça uygun bir gün.
TERAZİ: Yüksek ideallerinizi yaşama geçirmek için gösterdiğiniz çabanın taşları yavaş yavaş oturuyor. Bugün ince hesaplar içindesiniz. Yaşamınızla ilgili kararların sonuçlarını çok çabuk göreceksiniz. Hafta içi halletmiş olduğun bazı işlerin tam olarak çözülmediği haberini alabilirsin. Bugün fazla mesai yapabilirsin. Kaçamak tatil gibi görebileceğiniz, insanlardan ve iş stresinden uzaklaşmanıza vesile olacak küçük bir etkinlik enerjinizde büyük bir farklılık yaratabilir.
AKREP: Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde zincirleme işlerin üstesinden geleceksiniz. İkili ilişkilerde kendinden emin tavırların herkesin ilgisini çekiyor. Bir akrabandan tavsiyeler almak eğitim için sana yeni fikirler verebilir. Geçici ya da kısa vadeli seyahat planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir gün. Sosyal olacağınız ancak arkadaşlarınızla vakit geçirmek isteyebilirsiniz.
YAY: Duygularınız oldukça yoğun gelişiyor. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda gizli çatışmalara neden olabilir. Çözümcü yapınız sayesinde, bazı olaylar çabuk geçecek ve dinginleşeceksiniz. Sorumlulukların ve duyguların arasındaki dengeyi kurmak için çabaladığın bir gündesin. Geçmişteki bazı hatalar aklına geldikçe sessizleşebilirsin. Yarım kalan işlerinizi tamamlamak, eksiklerinizi görmek için oldukça uygun bir gün. İş konulunda verdiğiniz mesajlar istediğiniz yere ulaşamayabilir.
OĞLAK: İnatçı yapınızı ortaya çıkaracak çalışmalar içinde olacaksınız. Eğer kalbiniz boş ise arkadaş gruplarınızda ilginizi çekecek biriyle tanışabilirsiniz. İletişiminizde mükemmel bir gelişme izlenecek. Uyandığın andan itibaren gökyüzünün maviliği içindeki hevesi canlandırıyor. Her şeyin başında istek ve azim olduğunu daha iyi anlıyorsun. Zamanınızı içsel olarak sizi üzen veya sıkan konuları sindirmeye ayırmak verimli bir zaman dilimine geçmenize vesile olacaktır. Tamamlanıp bitmesi gerekenleri bitirin.
KOVA: Bugün partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Kendi düşüncelerinize fazla değer vermeniz yüzünden olayları abartıyorsunuz. Planlarının istediğin yönde gitmemesi içindeki huzursuzluğu arttırabilir. Bunu maneviyata yönelerek geride bırakmak istiyorsun. İkili ilişkinizde yanlış anlaşılmalar yaşanabileceği gibi iş konusunda da bazı gerginlikler ve zemini olmayan konularla alakalı yersiz atışmalar yaşanabilir.
BALIK: Arkadaşlarınızla aranızda duygusal bağlarınız güçleniyor. Koruma iç güdünüzün yoğun olacağı bir gündesiniz ve isteklerinizde aşırıya kaçabilirsiniz. Bazı kişilerle aranızda problemler oluşabilir. Uzun zamandır hissetmediğin güzel hislere kapılıyorsun. Sevdiğin bir müzik ya da film içindeki yaşama sevincini artırıyor. İletişimsel konularda dikkatli adım atmanız gereken bir gündesiniz. Bu durum çalışma ortamınızda sizi demoralize ederek işinizi sorgulamanıza neden olabilir.