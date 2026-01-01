Trabzonspor’un yıldızıyla ilgili flaş bir iddia geldi! Batagov için 20 milyon euro...

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'un en başarılı ve en istikrarlı isimlerinden biri olan Arseniy Batagov'un talipleri artıyor. Ukrayna'nın en önde gelen spor basınlarından Sport.ua, Ukraynalı savunma oyuncusu ile ilgili çok flaş bir iddia ortaya attı.

İHTİMAL YÜKSEK!

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın oyuncuyla yakından ilgilenmesi üzerine yapılan haberde, bu transferin gerçekleşmek üzere olduğu iddia edildi. Habere göre, futbolcu Portekiz'e transfer olma seçeneğine olumlu bakıyor ve yeni kulübünde Ukrayna milli takımında daha iyi bir yer edinme ve Dünya Kupası'na katılma mücadelesinde takıma yardımcı olma şansının daha yüksek olduğuna inanıyor. Habere göre potansiyel anlaşma tutarının yaklaşık 20 milyon euroya ulaşabileceği bildiriliyor. Durum henüz gelişme aşamasında ve taraflar görüşmelerin ilerleyişini yakından takip ediyor.

NAPOLİ DE DEVREDE

Yine Ukrayna basınındaki başka bir habere göre ise Napoli'nin Batagov'u Benfica'ya kaptırmamak için çok daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.

Haber: Yunus Emre Sel