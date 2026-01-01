Kartal’ın Norveçli sol kanadı Schjelderup’u istediği iddia edildi

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde hareketli günler yaşanıyor... Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar'ın eski takımı Benfica'yla görüşme halinde olan Rafa Silva'yı Portekizliler'e önererek karşılığında Andreas Schjelderup'ü istediği iddia edildi. Record gazetesi Benfica'da düzenli oynayamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Schjelderup için Beşiktaş'ın devreye girdiğini okurlarına duyurdu.

DEVREDE ROMA DA VAR

Norveçli sol kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Benfica'nın yeniden renklerine bağlamak istediği Rafa Silva'yı da bu transfer için takas paketine dahil etmeyi önerdi. Record'a göre Beşiktaş'ın elini çabuk tutması gerekiyor çünkü Norveçli oyuncu için Roma ısrarlı ve görüşmeleri ilerletmiş durumda. 2022-23 Sezonu'nun devre arasında Nordsjaelland'dan transfer edilen Schjelderup, bu sezon Benfica'da 21 maçta 967 dakika sahada kalırken, 2 gol, 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.



