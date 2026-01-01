PODCAST CANLI YAYIN
Kartal’ın Norveçli sol kanadı Schjelderup'u istediği iddia edildi

Beşiktaş’ın Benfica ile pazarlık yaptığını yazan Record, Rafa Silva’nın da bu transferde takas paketine dahil olabileceğini duyurdu. Gazete Schjelderup’ın Roma’nın da listesinde olduğunu öne sürdü

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Ocak 2026
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde hareketli günler yaşanıyor... Sol kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Siyah- Beyazlılar'ın eski takımı Benfica'yla görüşme halinde olan Rafa Silva'yı Portekizliler'e önererek karşılığında Andreas Schjelderup'ü istediği iddia edildi. Record gazetesi Benfica'da düzenli oynayamadığı için takımdan ayrılmak isteyen Schjelderup için Beşiktaş'ın devreye girdiğini okurlarına duyurdu.

DEVREDE ROMA DA VAR
Norveçli sol kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Benfica'nın yeniden renklerine bağlamak istediği Rafa Silva'yı da bu transfer için takas paketine dahil etmeyi önerdi. Record'a göre Beşiktaş'ın elini çabuk tutması gerekiyor çünkü Norveçli oyuncu için Roma ısrarlı ve görüşmeleri ilerletmiş durumda. 2022-23 Sezonu'nun devre arasında Nordsjaelland'dan transfer edilen Schjelderup, bu sezon Benfica'da 21 maçta 967 dakika sahada kalırken, 2 gol, 3 asistlik performans sergilemeyi başardı.


21 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST


Schjelderup bu sezon 21 maçta 967 dakika sahada kalırken 2 gol-3 asistlik bir performans sergiledi. 2022-23 sezonunun devre arasında 9 milyon Euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki oyuncu Benfica'da iyi bir çıkış yakaladı.

