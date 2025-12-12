SON DAKİKA
Kuzey yıldızı: Avrupa Ligi’nde 3’üncü galibiyetini aldı

Kanarya 5'te Kerem ile öne geçti. Helland 18'de kırmızı kart gördü. Talisca 36, 44 ve 65'te attığı gollerle farklı skorda başrol oynadı ÇÇKanarya oynadı.

12 Aralık 2025
Fenerbahçe Norveç'ten şen dönüyor... Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz grup aşamasındaki 6. maçında Brann'ı deplasmanda 4-0 yenmeyi başardı. 5'te Nene'nin gönderdiği pasta Kerem Aktürkoğlu sol çaprazdan yaptığı vuruşla ekibimizi deplasmanda 1-0 öne geçiren golü attı. 18'de Helland kırmızı kart gördü. 36'da Oosterwolde'nin kafayla dokunduğu topa Talisca sol ayağının içiyle vurarak skoru 2-0 yapan golü attı. 44'te bir kez daha sahneye çıkan Talisca yaptığı vuruşla skoru 3-0 yaptı.

TALISCA PERDEYİ KAPATTI

Maçın 47. dakikasında İsmail topu Nene ile buluşturmak istedi ancak savunma kademeye girerek topu kazandı. 58'de Nene kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Dyngeland topu çıkarmayı başardı. 65'te Levent'in ortasında bomboş kalan Talisca yaptığı kafa vuruşuyla farkı 4'e çıkardı. Bu dakikadan sonra oyunu istediği gibi yönlendiren Fenerbahçe karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak ilk 8 şansını son 2 maça taşıdı.


SZYMANSKI KADROYA ALINDI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sebastian Szymanski, Brann maçının kadrosuna alındı. Süper Lig'in 12. haftasında Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada kasığından sakatlanan Polonyalı star, son 4 maçta oynayamamıştı.


TALISCA'DAN SÜPER ÇIKIŞ


Attığı 3 golle bu sezon çift haneye ulaşan ilk F.Bahçeli oldu. Fenerbahçe Norveç deplasmanından farklı galibiyetle dönerken maça damgasını vuran isimlerden biri de Anderson Talisca oldu. Sarı-Lacivertli oyuncu bu sezon çift haneye ulaşan ilk Fenerbahçeli oyuncu oldu. Yıldız isim bu sezon 11 gol, 2 asistle çift haneye ulaşan ilk Fenerbahçeli oldu. Brezilyalı yıldız ayrıca son 6 maçın 4'ünde 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.

