PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Trabzonspor dev bütçeli rakiplerine karşı müthiş bir savaş veriyor

Bu sezon 30 milyon Euro bonservis harcayan Bordo-Mavililer, 87 milyon Euro’luk Fenerbahçe’nin 1 puan önünde. 148 milyon Euro harcayan lider Galatasaray’ın ise sadece 2 puan gerisinde...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2025
Trabzonspor dev bütçeli rakiplerine karşı müthiş bir savaş veriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor bu sezon müthiş bir hikaye yazıyor. Trabzonspor, bu sezon transfer ettiği oyunculara 30 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Onana ve Onuachu gibi yıldız isimlerin yanına Pina, Oulai, Bouchouari, Olaigbe, Augusto gibi genç isimleri ekledi. Oyuncularına 30 milyon Euro maaş ödeyen Trabzonspor, bol yıldızlı ezeli rakipleriyle zirve yarışı veriyor.

MAAŞ BÜTÇELERİ 3 KATI
Süper Lig'de Trabzonspor'un 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 148 milyon Euro bonservis ücreti ödedi. Ayrıca maaş bütçesinin 100 milyon Euro'nun üzerinde olduğu biliniyor. Trabzonspor'un 1 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe ise 87 milyon Euro bonservis harcaması yaparken oyuncularına 100 milyon Euro maaş ödüyor. Puan cetvelinde Trabzonspor'un gerisinde yer alan Beşiktaş ise transfere 42 milyon Euro yatırdı. Bordo-Mavililer, az para harcayarak şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.


FIRTINA'DAN HASSAN ATAĞI

Trabzonspor'un, Real Oviedo'nun Fransız kanat oyuncusu Haissem Hassan için teklif yaptığı öne sürüldü. Estadio Deportivo'nun haberine göre Bordo-Mavililer, genç futbolcu için bonuslarla birlikte 8 milyon euro ve Danylo Sikan'ın takasta verilmesi şeklinde bir paket sundu. İspanyol ekibinin ise oyuncunun satışından Villarreal'in pay alacak olması ve kasaya girecek rakamın düşecek olması nedeniyle teklfi reddettiği belirtildi.


ŞAMPİYON GİBİ KARŞILANDI

Göztepe'yi yenerek ligde 2. sıraya yükselen Fırtına, sabaha karşı geldiği Trabzon'da şampiyon gibi karşılandı. Taraftarlar Fatih Tekke'ye yoğun ilgi gösterdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
TFF 2. Lig’de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | Maç top çevirme şeklinde geçti
Takas Bank
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
Diploma davasında İmamoğlu’nu terleten dilekçe sorusu! Durumum yok dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Türk Telekom
Kartal evinde tekledi! Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2 | MAÇ SONUCU
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz
Orban’dan Türkiye mesajı: Aynı çizgideyiz barış için işbirliği yapıyoruz
Esad’ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı
D&R E-Ticaret
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra’yı kabul etti!
Başkan Erdoğan özgür Suriye’nin 1. yıl dönümünü kutladı! Toprak bütünlüğü vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
TBMM’deki bütçe mesaisinde Terörsüz Türkiye rüzgarı: Bahçeli ile DEM Partililer tokalaştı
Antalya Serik’te şiddetli deprem | Çevre iller de hissetti: AFAD 4.9 dedi Kandilli 5.2... Uzmanlar ne diyor?
Çekmeköy’de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
İŞKUR ilanlarını güncelledi: KPSS’siz 68 binden fazla iş fırsatı listede! Hangi meslekler aranıyor?
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray’ın yıldızları o formaya aday
Arınamayan CHP’de iç savaşın ayak sesleri! Kılıçdaroğlu ihraç edilsin diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha