Tedesco ve Mourinho yenilgi yaşamamalarına rağmen ligde ilk 2 sıranın dışında kaldı

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler topladığı 33 puanla Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada yer alıyor. Avrupa'nın en büyük 10 liginde ilk 2 dışında olup en az yenilen takımlar listesine bakıldığında ise yenilgisi olmayan Sarı-Lacivertliler, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile ilk sırayı paylaşıyor. Portekiz ekibi de 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Portekizli teknik adamın öğrencileri, ligde Porto ve Sporting Lizbon'un ardından 27 puanla 3. basamakta bulunuyor.



BECAO'NUN BİLETİ KESİLDİ

Sarı-Lacivertliler, Rodrigo Becao'nun teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldığını duyurdu. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.



AFFEDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, "Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum. Affedilecek bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.