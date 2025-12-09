PODCAST CANLI YAYIN
Tedesco ve Mourinho yenilgi yaşamamalarına rağmen ligde ilk 2 sıranın dışında kaldı

Avrupa’nın en büyük 10 liginde ilk 2 dışında olup en az yenilen takımlar listesinde yenilmeyen ama 3. sırada olan Fenerbahçe ve Benfica zirvede yer alıyor

Giriş Tarihi :09 Aralık 2025
Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik yaşayan Domenico Tedesco yönetimindeki Sarı-Lacivertliler topladığı 33 puanla Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından 3. sırada yer alıyor. Avrupa'nın en büyük 10 liginde ilk 2 dışında olup en az yenilen takımlar listesine bakıldığında ise yenilgisi olmayan Sarı-Lacivertliler, eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile ilk sırayı paylaşıyor. Portekiz ekibi de 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Portekizli teknik adamın öğrencileri, ligde Porto ve Sporting Lizbon'un ardından 27 puanla 3. basamakta bulunuyor.


BECAO'NUN BİLETİ KESİLDİ

Sarı-Lacivertliler, Rodrigo Becao'nun teknik heyet kararıyla kadro dışı bırakıldığını duyurdu. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.


AFFEDİLECEK BİR ŞEY YAPMADIM

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Cenk Tosun, "Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosuna tekrar girmek istiyorum. Affedilecek bir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Futbolda bahis soruşturmasında MASAK’ın hazırladığı rapor ortaya çıktı!
CHP’li ABB’den su faturası oyunu! ASKİ’nin yanlış maliyet hesabı büyük skandalı ortaya çıkardı
Terörsüz Türkiye’ye sabotaj: Hatimoğulları Suriye’de özerklik ajandasını öne sürdü
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
Monaco maçında sol bek belirsizliği! Galatasaray’ın yıldızları o formaya aday
TFF 2. Lig’de büyük skandal: Kulüp başkanları beraberlik için anlaşmış | Maç top çevirme şeklinde geçti
Okullarda görünmez baskı tırmanıyor: Dijital tehdit gençleri kıskaca aldı!
Türkiye–Macaristan ortaklığında yeni dönem: Ticarette hedef 10 milyar dolar
Diploma davasında İmamoğlu’nu terleten dilekçe sorusu! Durumum yok dediği dönemde FETÖ kolejinde hissesi vardı: TAKVİM belgeledi
Emina Jahoviç’ten Mustafa Sandal’a yeni dava: Nafakayı aksatıyor
Kartal evinde tekledi! Beşiktaş - Gaziantep FK: 2-2 | MAÇ SONUCU
YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan: Çocuklarımızı müzik üstatları olarak yetiştirmeye çalışıyoruz
Esad’ın devrilişinin yıl dönümü: Kaç bin Suriyeli evine döndü? Bakan Yerlikaya açıkladı
Başkan Erdoğan Filistinli yönetmen Basel Adra’yı kabul etti!
Başkan Erdoğan özgür Suriye’nin 1. yıl dönümünü kutladı! Toprak bütünlüğü vurgusu: Her türlü desteği sağlayacağız
Çekmeköy’de narkotik operasyonunda çatışma: 1 polis şehit oldu! Hainlerin suç dosyası kabarık çıktı
Arınamayan CHP’de iç savaşın ayak sesleri! Kılıçdaroğlu ihraç edilsin diyenlere makam mevki | 10 vekil sonrası bir çağrı daha