GALATASARAYLI genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'ya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "bahis oynadığı" gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından Sarı- Kırmızılı kulüpte hareketli saatler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre; Metehan Baltacı'nın kulüple olan sözleşmesinin feshi güçlü bir ihtimal olarak gündeme geldi. Teknik Direktör Okan Buruk'un ise konuyla ilgili nihai kararı Başkan Dursun Özbek ve yönetime bıraktığı öğrenildi. Başkan Özbek ve yönetimin, 23 yaşındaki defans oyuncusu için tüm değerlendirmeleri yaptığı ifade edildi.



GALATASARAY'DA MORALLERİ BOZAN GELİŞME



Osimhen'in şiddetli ağrıları kulüp doktoru Yener İnce'yi endişelendirdi. Yıldız golcünün G.Birliği ve U.S. Gilloise maçlarını kesin kaçıracağı, Fenerbahçe derbisine yetişmesinin de riskli olduğu belirtiliyor.



GALATASARAY'da Victor Osimhen bilmecesi giderek büyüyor. Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası yıldız golcünün durumu belirsizliğini korurken, Sarı- Kırmızılı camiada endişe en üst seviyeye çıkmış durumda. Karşılaşmada arka adalesinde zorlanma yaşayan Osimhen'in, ağrılarının beklenenden çok daha şiddetli olduğu ve yürümekte güçlük çektiği öğrenildi.

Henüz MR görüntüsüne girmemiş olmasına rağmen futbolcunun hissettiği yoğun ağrı, hem teknik heyetin hem de kulüp doktoru Yener İnce'nin ciddi şekilde tedirgin olmasına neden oldu. Bugün MR görüntüsüne bakılacak Osimhen'in durumunu, İnce'nin tehlikeli olarak gördüğü belirtildi. Bu gelişmeler sonrasında Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüşüne dair ilk öngörüler belirsizliğini korudu. Yıldız golcünün Ligdeki Gençlerbirliği maçında ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak U.S. Gilloise maçında kesin olarak forma giyemeyeceği görüşü kulüp içinde hakim. En büyük soru işareti ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi... Osimhen'in yetişme ihtimali riskli görülüyor.



İLKAY ANTRENMANA KATILDI



KULÜPTEN açıklama geldi. G.Saray'dan "İlkay antrenma katıldı. Yunus Akgün salonda koştu. Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi. Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacak" ifadeleri kullanıldı.