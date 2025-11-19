PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray’da şok üstüne şok: Osimhen için derbi riski!

Nijeryalı yıldız golcünün Fenerbahçe derbisi öncesi durumu belirsizliğini koruyor. Taraftarlar Osimhen’in kesin durumunun ne olacağını bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Kasım 2025
Galatasaray’da şok üstüne şok: Osimhen için derbi riski!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

GALATASARAYLI genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı'ya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından "bahis oynadığı" gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından Sarı- Kırmızılı kulüpte hareketli saatler yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre; Metehan Baltacı'nın kulüple olan sözleşmesinin feshi güçlü bir ihtimal olarak gündeme geldi. Teknik Direktör Okan Buruk'un ise konuyla ilgili nihai kararı Başkan Dursun Özbek ve yönetime bıraktığı öğrenildi. Başkan Özbek ve yönetimin, 23 yaşındaki defans oyuncusu için tüm değerlendirmeleri yaptığı ifade edildi.


GALATASARAY'DA MORALLERİ BOZAN GELİŞME


Osimhen'in şiddetli ağrıları kulüp doktoru Yener İnce'yi endişelendirdi. Yıldız golcünün G.Birliği ve U.S. Gilloise maçlarını kesin kaçıracağı, Fenerbahçe derbisine yetişmesinin de riskli olduğu belirtiliyor.


GALATASARAY'da Victor Osimhen bilmecesi giderek büyüyor. Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık sonrası yıldız golcünün durumu belirsizliğini korurken, Sarı- Kırmızılı camiada endişe en üst seviyeye çıkmış durumda. Karşılaşmada arka adalesinde zorlanma yaşayan Osimhen'in, ağrılarının beklenenden çok daha şiddetli olduğu ve yürümekte güçlük çektiği öğrenildi.

Henüz MR görüntüsüne girmemiş olmasına rağmen futbolcunun hissettiği yoğun ağrı, hem teknik heyetin hem de kulüp doktoru Yener İnce'nin ciddi şekilde tedirgin olmasına neden oldu. Bugün MR görüntüsüne bakılacak Osimhen'in durumunu, İnce'nin tehlikeli olarak gördüğü belirtildi. Bu gelişmeler sonrasında Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüşüne dair ilk öngörüler belirsizliğini korudu. Yıldız golcünün Ligdeki Gençlerbirliği maçında ve Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak U.S. Gilloise maçında kesin olarak forma giyemeyeceği görüşü kulüp içinde hakim. En büyük soru işareti ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi... Osimhen'in yetişme ihtimali riskli görülüyor.


İLKAY ANTRENMANA KATILDI


KULÜPTEN açıklama geldi. G.Saray'dan "İlkay antrenma katıldı. Yunus Akgün salonda koştu. Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi. Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacak" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP’li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD’ye rüşvet paralarını Londra’ya aktardı!
Beyaz Saray’da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman’dan ABD’ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Asgari ücrete dev zam yolda: İşsizlik ve rapor parası dahil pek çok kazanç değişecek!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM’den yalanlama: Tedarik devam ediyor
Fenerbahçe’den Ademola Lookman’a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan’dan tek hane enflasyon mesajı: Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
SİSTEMin akademisyeni! Gazetecileri not eden FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede Esen militanlaşma rüzgarları
Galatasaray’a Real Madrid’den süper yıldız!
TOKİ 500 bin konut projesinde yeni süreç: Başvurular herkese açıldı! İşte ilçe ilçe konut dağılımı
Merkez yine Türkiye... Zelenskiy duyurdu! Hangi konular ele alınacak?
Baba Servet Böcek’in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul’a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli’nin İmralı’ya giderim çıkışı sonrası DEM’den ilk açıklama! Bakırhan’dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura’nın zehirlenmesinde deterjan iddiası!
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 4 hakem 40 şüpheli yakalandı | Vurgunun adı: Hawala
Devlet Bahçeli’den çok konuşulacak İmralı çıkışı: Gerekirse ben giderim | CHP’ye iddianame ayarı
Brezilya’nın yeni starı Fenerbahçe’ye!