Osimhen’de gergin bekleyiş finale kaldı

Cimbom'un Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı FIFA 2026 Dünya Kupası play-off finali maçının ilk yarısında girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlık geçirdi. Sekerek soyunma odasına gelen yıldız futbolcu sakatlığından dolayı ikinci yarıya çıkamadı.

Karşılaşmanın ardından da Nijerya Futbol Federasyonu Osimhen ile ilgili, "Victor Osimhen, ilk 45 dakikanın ardından onu oyundan çıkmaya zorlayan bir sakatlık yaşadı" ifadelerini kullandı. İlk gelen bilgiler ise Osimhen'in arka adalesinden bir sakatlığı olduğu yönünde. Galatasaray yönetimi de yıldız futbolcusundan gelecek haberi gergin bir şekilde bekliyor.

FİNALE KALDI

VICTOR Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülünde finale kaldı. Osimhen'in yanı sıra PSG'nin Faslı oyuncusu Achraf Hakimi ile Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, yılın futbolcusu ödülü için finale kalan isimler oldu. Kazanan futbolcu, yarın Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenecek törenle ödülünü alacak.

