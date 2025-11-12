Trabzonspor'un U19 Teknik Direktörü Eyüp Saka, genç oyuncuların hem sportif hem karakter gelişimine odaklanarak önemli bir başarı hikayesi yazdıklarını söyledi. Saka, üst üste iki şampiyonluk ve Avrupa Gençlik Ligi finali ile elde edilen başarının, kulübün uzun vadeli akademi vizyonunun sonucu olduğunu vurguladı. Eyüp Saka, "Trabzonspor'da sadece futbolcu yetiştirmiyoruz; karakterli, tutkulu, aidiyet duygusu yüksek, disiplinli sporcular yetiştiriyoruz. Çünkü bu değerlerle büyüyen sporcuların takım ruhu da en üst seviyede oluyor. Geçen yılki başarımızın temelinde bu güçlü takım ruhu vardı" ifadelerini kullandı.

