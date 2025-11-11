Sporun merkezi yine Turkuvaz Medya

Medya tarafından düzenlenen Spor Zirvesi Sporda fark yaratan liderleri, uzmanları ve spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Spor dünyasına yön veren isimlerin yer alacağı ve Süper Lig'in en iyilerinin ödüllendireceği zirve bugüngerçekleştirilecek.Zirveyegibi önemli isimler katılım gösterecek. Futbol, basketbol ve voleybol ve spor ekonomisine dair oturumların düzenleneceği zirvenin son bölümünde "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri" sahiplerini bulacak.Medya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirvedeLitvanyalı koçuda yer alacak. Deneyimli başantrenör, kazandığı şampiyonlukların yanı sıra basketbolun gelişimi için de açıklamalarda bulunacak. Zirvenin bir diğer önemli konuğu iseGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın bugün yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün düzenlenecek Spor Zirvesi'nde Türk futbolunun gündemindeki son gelişmeler ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.