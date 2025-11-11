Cimbom ligde geçen sezondan çok uzak

Galatasaray, bu sezon 12 haftalık periyotta gösterdiği performansla düşük grafiğe sahip. Geçen sezon aynı süre zarfında sadece 2 puan kaybeden Galatasaray, bu yıl şimdiden 7 puan kaybederek ciddi bir gerileme sinyali verdi. Özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor karşısında elde edilen beraberlikler, geçen sezon bu iki derbiyi kazanarak elde ettiği moral üstünlüğünün yerini hayal kırıklığına bıraktığını ortaya koydu. Teknik heyetin ve oyuncuların, kritik maçlarda yaşanan puan kayıplarını telafi edecek stratejiler geliştirmesi gerektiği ifade ediliyor.