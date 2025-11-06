Trabzonspor’un dikkat çeken hücum ve savunma performansı

Trabzonspor'un maç başına 1.5 gol ortalaması, gol yollarındaki üretkenliği çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Trabzonspor'un pozisyonu gole çevirme yüzdesi yüzde 11 ile oldukça yüksek. Ancak yine de Trabzonspor ortalama maç başına 1.2 kaçırılan büyük şans ile yüksek oranda gol fırsatını değerlendiremiyor. Bordo-Mavili takım ligde geride kalan 11 haftalık süre içerisinde maç başına 14.0 toplam şut ve 4.9 isabetli şut ortalaması ile oynadı. Ayrıca ligin en az gol yiyen takımlarından biri olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. 11 maçın 6'sında kalesini gole kapayan Trabzonspor'un maç başına gol yeme ortalaması sadece 0.6 olarak dikkat çekiyor.