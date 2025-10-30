TFF’den sıfır tolerans politikası!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, son günlerde gündeme damga vuran bahis skandalına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun itibarını zedeleyen her türlü girişime karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı. Açıklamasında futbolun değerlerine sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır. Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız." TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ayrıca, federasyonun yürüttüğü soruşturmanın tüm boyutlarıyla şeffaf biçimde ilerlediğini belirterek, Türk futbolunun geleceğini korumak için "sıfır tolerans" politikası uygulandığını ifade etti.





SAVCILIK: KÜÇÜK İFADEYE ÇAĞRILMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" soruşturmasında hakem Zorbay Küçük'ün ifadeye çağrılmadığını, onun başka konularla ilgili avukatıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.



ADIMA BİRİLERİ HESAP AÇMIŞ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) bahis oynadıkları iddiasıyla sevk edilen hakemler arasında yer alan Zorbay Küçük, kendisi adına açılan sahte hesaplarla ilgili olarak adliyeye başvurdu. Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek kimlik bilgilerini kullanarak adına iki farklı bahis hesabı açan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Adalet Sarayı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zorbay Küçük, hiçbir bahis sitesine üye olmadığını belirtti. Küçük, "Hiçbir bahis oynamadım, sadece futbol değil, hiçbir spor dalıyla ilgili. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şu anda gerçekleri ortaya çıkarmak için geldik. Gerekli işlemleri yaptık. İki hesap hakkında şikayetçi olduk. Benim adıma, benim T.C. kimlik numaramla açılmış hesaplar bunlar. Çok daha uzun, ayrıntılı anlatmak isterim ama yapamam mesleğim gereği. Bu kadarlık yapabiliyorum. Şu an hesaplardan şikayetçi olduk, kendi adımıza olmadığı için, benim adıma açıldığı için" ifadelerini kullandı