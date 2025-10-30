PODCAST CANLI YAYIN
Cimbom'da derbi kadrosu belli oluyor...

Buruk ilk 11’i için 9 ismi belirledi. Savunmanın ortasında Kaan ve Lemina arasındaki karar bugünkü idmanın ardından verilecek

Giriş Tarihi :30 Ekim 2025
Yarın takipçisi Trabzonspor'a karşı çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da ilk 11 konusunda belirsizlik sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un 9 futbolcu konusunda kesin kararını verdiği ancak savunmanın ortası ile ilgili kafaların karışık olduğu öğrenildi. Buruk'un Kaan Ayhan ve Lemina arasındaki kesin kararını bugünkü idmanın ardından vermesi bekleniyor. Lemina'nın stoperde oynaması halinde orta alan Torreira, Sara ve Yunus'tan oluşacak. Eğer Kaan stoperde görev yaparsa bu kez orta alanda Lemina, Torreira ve Sara olacak. Solda Yunus veya Barış'tan biri ilk 11'de forma giyecek

