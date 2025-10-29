Depremzede çocuklar için destek projeleri! Pedallar gençler için çevrilecek...

SON DAKİKA
Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen Kırmızı Bisiklet Deprem Yetimleri Projesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların fiziksel ve psikolojik iyileşmelerine katkı sunmaya devam ediyor.

Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından hayata geçirilen Kırmızı Bisiklet Deprem Yetimleri Projesi, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocukların fiziksel ve psikolojik iyileşmelerine katkı sunmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle düzenlenen etkinlikte 14–24 yaş aralığındaki gençlerin yaşamlarını yeniden inşa etmelerine katkı sunmak amacıyla yürütülen "Kırmızı Bisikletle Yeniden Doğuş Maratonu Projesi; gençlerin psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmelerini hedefliyor. Yarın saat 10.00'da Kahramanmaraş'ta düzenlenecek program kapsamında, 100 yetim gencimize bisiklet hediye edilecek ve coşkulu bir mini bisiklet maratonu ve kortej gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu ile Bakanlık ve il protokolü programa ve bisiklet maratonuna katılacak

