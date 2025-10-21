PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fenerbahçe'de İtalyan hoca koltuğunda hiç rahat değil

Karagümrük’ü zor da olsa yenen sarı-lacivertliler, Stuttgart ile karşılaştıktan sonra üst üste Gaziantep, Beşiktaş ve Plzen deplasmanına çıkacak. Ancak takımın taktiksel, fiziksel ve psikolojik sorunları zorlu viraj öncesi herkesi endişelendiriyor

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Ekim 2025
Fenerbahçe’de İtalyan hoca koltuğunda hiç rahat değil

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Evinde lig sonuncusu Karagümrük'ü zor da olsa 2-1 yenen Fenerbahçe biraz olsun nefes aldı. Ancak sergilenen futbol zorlu fikstür öncesinde büyük bir endişe yaratıyor.

KIRMIZI ALARM
Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek olan Kanarya ardından üst üste deplasmanda Gaziantep, Beşiktaş ve Victoria Plzen ile karşılaşacak. Karagümrük önünde bir kez daha ortaya çıkan sorunlar kırmızı alarm niteliği taşıyor.

9 VE 8'DE SORUN VAR!
Fenerbahçe'de futbolcu profilleri, teknik direktör Domenico Tedesco'nun ısrarla tercih ettiği oyunla henüz uyum sağlayabilmiş değil. Özellikle 9 numara ve 8 numara pozisyonlarında ciddi sıkıntı yaşanıyor. Takımın savunma organizasyonunda problemler devam ederken, fiziki olarak da istenen çizgi bir hayli uzakta gözüküyor.

DEĞİŞİM OLABİLİR!
Ayrıca futbolcuların her yenen golden sonra panik yapması ve Fenerbahçe'nin oyun disiplininden uzaklaşması dikkatleri çekiyor. Kulislerde konuşulanlara göre yönetim tamamen gelecek skorlara göre aksiyon alacak. Üst üste oynanacak 4 kritik maç sonrası eğer tablo olumsuz olursa, milli arada teknik adam değişikliği yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İddianameye TAKVİM ulaştı: Fondaşlara para akışı ve sahte imzalar! Örgüt lideri Aktaş İmamoğlu’nu fırsat bilip rotayı İBB’ye çevirdi
Başkan Erdoğan Körfez turuna çıkıyor! 3 günde Kuveyt, Katar ve Umman’a ziyaret
İdefix
Emeklilik planını bu yıl yapan kazançlı çıkacak
CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ahlaksız siyasetine soruşturma! AK Parti’den peş peşe tepkiler: Hoşşt!
Can Holding’e ikinci dalgada 11 şüpheli tutuklandı! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların ağabeyi yine dilini yuttu
Türk Telekom
Partinin DNA’sı bozuldu! CHP’li Berhan Şimşek’ten çarpıcı açıklamalar: İmamoğlu Holding oldu! Silivri’nin posta güvercini Özel
KOSGEB’den KOBİ’lere finansman fırsatı
CANLI ANLATIM | İsrail’den Refah’a hava saldırısı! Netanyahu ateşkesi ihlal ettiğini kabul etti: 153 ton bomba kullandık
Diplomada sahtecilik mahkemede şovmenlik! Ekrem İmamoğlu’nun tek amacı dava sürecini sulandırmak | 3. duruşma 8 Aralık’ta Silivri’de
Gazze’deki Türk bayrağı görüntüleri İsrail medyasını rahatsız etti! Başkan Erdoğan’ın sözlerini hedef aldılar: Tek bir Türk’ü dahi görmek istemiyorum
Tarihte iz bırakan en büyük 10 savaş gemisi: Hangi ülkeler bu dev zırhlıları inşa etti ve neden yok oldular?
Virginia Giuffre Epstein’ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...
Paris’in göbeğinde 7 dakikalık paha biçilmez vurgun! Tacın düştüğü gün ne oldu? İşte Fransa’yı ayağa kaldıran tarihi soygunun hikayesi
CHP’de 24 Ekim senaryoları! Genel Merkez’i panikleten 2 ihtimal | Ne Ekrem ne Mansur... 2028 için Özel plan
Divan Oteller Genel Müdürü Murat Tomruk şüpheli sıfatıyla ifadeye çekildi! Konu: İBB’deki yolsuzluk soruşturması
Tufan Erhürman’ın kırmızı çizgisi: Merkez Ankara! Türkiye ile hiçbir uyumsuzluk söz konusu olmaz
Balıkesir’de kan donduran şüphe! Evinde ölü bulundu: Fail Edremit’i kana bulayan 2 kişinin katili mi?
Türk Telekom, en yüksek ’Fiber İstasyon’ oranıyla 5G çağının da öncüsü
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı! Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2 milyar 100 milyon TL idari para cezası uygulandı! Spor yazarları Cimbom’u değerlendirdi! Galatasaray bu lige fazla geliyor Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi! "Galatasaray bu lige fazla geliyor" Laleli’deki kara paradan CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye’nin tamamlayıcısı temiz eller Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller" Hakan Fidan’dan Lüksemburg’da yoğun diplomasi trafiği Hakan Fidan’dan Lüksemburg’da yoğun diplomasi trafiği Kargo uçağı Hong Kong’a inişi sırasında pistten çıktı: 2 personel hayatını kaybetti! Kargo uçağı Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıktı: 2 personel hayatını kaybetti! Virginia Giuffre Epstein’ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi... Virginia Giuffre Epstein'ın fuhuş ağını ifşa etti Kraliyet Ailesi karıştı! Gölge yazar kan donduran skandal: 18 yaşın altındaki kızlarla seks partisi...