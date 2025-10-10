PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kocaelispor'un yeni stad sponsoru belli oldu...

Körfez kulübü stadyum sponsorluğunu resmileştirdi. Stadın yeni adı Turka Araç Muayene Kocaeli oldu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ekim 2025
Kocaelispor’un yeni stad sponsoru belli oldu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezon sonuna kadar Kocaelispor flaş stadyum sponsorluğu imzaladı. Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısıyla resmiyet kazandırılan sponsorlukla stadın yeni adı Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu oldu. Basın toplantısına Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Turka Araç Muayene A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman katıldı. Turka Araç Muayene İstasyonu AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş'in ise mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi. Sponsorluk kapsamının 100 milyon TL stat ismi, 30 milyon TL de koltuk altı sponsorluğu şeklinde olduğu öğrenildi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gazze’de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas’tan Türkiye’ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
Rize’ye doğanın kalbine açılan yol! Başkan Erdoğan Isırlık Yolu’nu hizmete açacak
Takas Bank
Promosyona Ekim zammı! Emekliye 32 bin TL müjdesi | İşte detaylar...
Umudun Anahtarı Erdoğan! mesajlarıyla sosyal medya sallandı! Bakanlar peş peşe paylaştı
Başkan Erdoğan baba ocağı Rize’de! Vatandaşlara seslendi: Heyelan bölgelerini ziyaret edeceğiz
Borsa İstanbul
Bakan Fidan’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Türkiye sahada ateşkesi takip edecek | İlk aşamanın 4 hedefi var
Görüşmede Terörsüz Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan IKYB Başkanı Neçirvan Barzani’yi kabul etti
ABD Başkanı Trump’tan ateşkes açıklaması! Başkan Erdoğan’a özel teşekkür etti: İnanılmaz bir iş çıkardı
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: FIFA Dünya Kupası tarihinde VAR sistemi ilk kez hangisinde uygulanmıştır sorusu geceye damga vurdu!
Başkan Erdoğan’dan Gazze mesajı: Görev gücünde olacağız | Hamas’a tebrik İsrail’e uyarı
Yapay zeka imzasıyla Venceremos! Gazze mesajlı klip sosyal medyayı salladı...
Gazze’de son ana kadar bombardıman! Ateşkes imzalandı ama İsrail saldırıya devam ediyor | Filistinlilere kritik uyarı
Serdar Öktem suikastında İspanya misillemesi! Talimat ’Daltonlar’dan suikast timi ’Gündoğmuş’tan! | Tetikçiler kamerada!
Emekliye %11,43 kök zam hesabı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için ocakta 2 farklı senaryo masada! 16.881 TL alanlar...
Aylık gelirini de açıkladı! Uyuşturucu soruşturmasında Hadise’nin ifadesi ortaya çıktı: Hayatım boyunca...
Aynadaki Yabancı’da meraklandıran başlangıç: Ünlü ailenin gizemli odası!
Ateşkeste kritik 72 saat tüm detaylar! İsrail Gazze’den ne zaman çekilecek? Esir takası ne zaman?
Özgür Özel övünüyor ama vatandaş CHP’li belediyelere isyan etti! Çöp, susuzluk yolsuzluk...
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin faşist siyasetine sert tepki: Sayın Özel yemezler Başkan Erdoğan'dan CHP'nin faşist siyasetine sert tepki: "Sayın Özel yemezler" Tacikistan’da Putin-Aliyev zirvesi! Bakü-Moskova krizinin ardından bir ilk: Putin özür diledi Tacikistan’da Putin-Aliyev zirvesi! Bakü-Moskova krizinin ardından bir ilk: Putin özür diledi