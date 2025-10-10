Kocaelispor’un yeni stad sponsoru belli oldu...

Sezon sonuna kadar Kocaelispor flaş stadyum sponsorluğu imzaladı. Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısıyla resmiyet kazandırılan sponsorlukla stadın yeni adı Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu oldu. Basın toplantısına Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul ve Turka Araç Muayene A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman katıldı. Turka Araç Muayene İstasyonu AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Güneş'in ise mazereti nedeniyle toplantıya katılamadığı belirtildi. Sponsorluk kapsamının 100 milyon TL stat ismi, 30 milyon TL de koltuk altı sponsorluğu şeklinde olduğu öğrenildi