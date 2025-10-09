PODCAST CANLI YAYIN
Konyaspor vergi rekortmenleri listesine damga vurdu

Gelir Vergisi rekortmenleri listesine Konyaspor damga vurdu; Başkan Ömer Atiker 23,4 milyon TL ile 2. sırada yer alırken, üç futbolcu da ilk 100’e girmeyi başardı.

Giriş Tarihi :09 Ekim 2025
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi rekortmenleri listesini açıkladı. 100 mükellef arasında Süper Lig ekibi Konyaspor'un başkanı Ömer Atiker ve 3 futbolcusu yer aldı. Listenin 2. sırasında, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker bulunuyor. Atiker, 23 milyon 404 bin 237 TL vergi tahakkuku ile listenin zirvesine en yakın isim oldu. Takımın Brezilyalı kaptanı Guilherme ise 12. sırada yer aldı. Guilherme'nin beyan ettiği vergi tutarı 12 milyon 567 bin 272 TL olarak kayıtlara geçti. Kanat oyuncusu Alassane Ndao 6 milyon 713 bin 422 TL ile 27. sırada kendine yer buldu. Takımın tecrübeli stoperi Adil Demirbağ ise 3 milyon 883 bin 66 TL ile 50. sırada vergi tahakkuku ile listede yer aldı.


Konyaspor başkanı Atiker, 23 milyon 404 bin 237 lira vergi tahakkuku ile 2. sırada.

