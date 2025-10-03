Oulai şampiyonluk istiyor!

Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan kadrosuna kattığı Fildişi Sahilili futbolcu Christ Inao Oulai, kulübün dergisine açıklamalarda bulundu. Henüz kariyerinde şampiyonluk sevinci yaşamadığını belirten 19 yaşındaki futbolcu "Şampiyonluk bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey. Daha önce hiç yaşamadım, Trabzonspor'da yaşamak istiyorum" dedi. Futbolda yaşanabilecek en kötü şeyin sakatlık olduğunu vurgulayan Oulai, bu nedenle antrenman ve maçlarda ekstra dikkatli davrandığını söyledi. Kötü arkadaşlıklardan uzak durmaya çalıştığını dile getiren genç oyuncu "Çünkü kötü alışkanlıklarla insanı onlar tanıştırır" ifadelerini kullandı.

Fırtına'nın genç yıldızı ilk kupasını kazanmak için çalışacak.