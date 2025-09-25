PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Buruk futbolcularını Alanya'ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...

Frankfurt yenilgisi sonrası yapılan eleştiriler nedeniyle çok hırslanan Okan Buruk bir yandan takımı Alanya maçına hazırlarken bir yandan da Liverpool sınavına çalışma yaptığı öğrenildi. Başarılı hocanın analiz ekibiyle gece gündüz İngiliz devinin maçlarını izlediği belirlendi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Buruk futbolcularını Alanya’ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ligde bugün Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da herkesin aklı fikri salı günü oynanacak olan Liverpool maçında. Teknik direktör Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Frankfurt önünde alınan 5-1'lik yenilgi ve sonrasında gelen ağır eleştiriler nedeniyle çok hırslı olduğu öğrenildi.

KONUŞMAYI YASAKLADI!
Tecrübeli hocanın hafta boyunca takımını Alanyaspor sınavına hazırladığı ancak bir yandan da ekibiyle beraber Liverpool'un analiz edildiği belirlendi. Futbolcularının konsantrasyonunun kaybolmaması adına idmanlarda Liverpool maçıyla ilgili konuşulmasını yasaklayan Okan Buruk'un buna karşın kala zamanlarda salı gününe özel mesai yaptığı ifade edildi. Liverpool'un bu sezon oynadığı tüm maçları gece gündüz izleyen ve analiz ekibinin raporlarını yardımcılarıyla beraber değerlendiren başarılı teknik adamın İngiliz ekibini yıkım planı üzerinde yoğun şekilde çalıştığı gelen bilgiler arasında.

ÇOK FARKLI PLANLARI VAR
Bu karşılaşmaya çok büyük önem veren Okan Buruk'un rakibin gücüne rağmen iyi oyun ve galibiyet istediği öğrenildi. Buruk'un Liverpool'a özel bir oyun planı ve ilk 11 hazırlığı yaptığı da kulislerde konuşuluyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber’e açıkladı
Trump’tan Beyaz Saray’da flaş açıklama! Erdoğan ile birçok konuda sonuca ulaştık: Batı Şeria ilhak edilmeyecek
Aşk ve Gözyaşı
6 yıl sonra Beyaz Saray’da tarihi zirve! Başkan Erdoğan ve Trump görüşmesi sona erdi | Suriye, F-16, F-35, CAATSA yaptırımları ve Gazze masada
ABD’deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD’deki zirveden tarihi kareler! Trump kapıda karşıladı koltuğunu çekti Başkan Erdoğan şeref defterini imzaladı
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’ten binlerce general ve amirale endişe yaratan emir: Virginia’daki üste toplanın
Beyaz Saray’da beden dili diplomasiye yansıdı: Başkan Erdoğan dengeli Trump ihtiyatlı
ABD Başkanı Trump’tan övgü dolu sözler: Suriye’de zafer Başkan Erdoğan’ın
Başkan Erdoğan-Trump zirvesinin ardından Tom Barrack’tan Suriye açıklaması! SDG’nin entegrasyonunda hareketlilik
Başkan Erdoğan-Trump zirvesini dünya dakika dakika takip etti! İsrail basınında Gazze korkusu
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: Yarışmacı kendisine inanmayanlara inat 300 bin TL’lik soruya kadar geldi!
Trump’ın yakasına dikkat! Başkan Erdoğan ile görüşmede F-35 rozeti taktı
KKTC yargısında 28 Şubat izleri! Vesayetçi sendika istedi... AYM liselerde başörtüsünü yasakladı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM’de Filistin’i tanıyan ülkelere teşekkür etti: Gazze Filistin’in ayrılmaz parçasıdır
Gürsel Tekin Takvim.com.tr’ye konuştu: Görevimi bırakmam sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?
Tel Aviv’den protestolarla uğurlandı uçağı zikzak çizerek kaçtı! Netanyahu’nun zorlu BM yolu
Cemil Tugay CHP’li Gökan Zeybek’in yalanladı! Bakanlık sorunun çözümü için bize yol açtı itirafı: Çöp dağlarının sebebi ilçe belediyeler
Adaylık savaşı alevleniyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı bitirecek plan! Ekrem İmamoğlu üzerinden mesaj verdi
CHP’de fırtına kopacak! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na kesik hazırlığı | Kılıçdaroğlu şaibe davasını üçüncü yolcular Kurultayı bekliyor