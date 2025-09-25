Buruk futbolcularını Alanya’ya kendisini Avrupa sınavına hazırlıyor! İngiliz devini adeta ezberliyor...

Ligde bugün Alanyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da herkesin aklı fikri salı günü oynanacak olan Liverpool maçında. Teknik direktör Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Frankfurt önünde alınan 5-1'lik yenilgi ve sonrasında gelen ağır eleştiriler nedeniyle çok hırslı olduğu öğrenildi.



KONUŞMAYI YASAKLADI!

Tecrübeli hocanın hafta boyunca takımını Alanyaspor sınavına hazırladığı ancak bir yandan da ekibiyle beraber Liverpool'un analiz edildiği belirlendi. Futbolcularının konsantrasyonunun kaybolmaması adına idmanlarda Liverpool maçıyla ilgili konuşulmasını yasaklayan Okan Buruk'un buna karşın kala zamanlarda salı gününe özel mesai yaptığı ifade edildi. Liverpool'un bu sezon oynadığı tüm maçları gece gündüz izleyen ve analiz ekibinin raporlarını yardımcılarıyla beraber değerlendiren başarılı teknik adamın İngiliz ekibini yıkım planı üzerinde yoğun şekilde çalıştığı gelen bilgiler arasında.



ÇOK FARKLI PLANLARI VAR

Bu karşılaşmaya çok büyük önem veren Okan Buruk'un rakibin gücüne rağmen iyi oyun ve galibiyet istediği öğrenildi. Buruk'un Liverpool'a özel bir oyun planı ve ilk 11 hazırlığı yaptığı da kulislerde konuşuluyor.