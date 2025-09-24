Galatasaray 4 maç daha kazanırsa kendi rekorunu kıracak!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Galatasaray ligde ve kupada oynadığı maçlarda uzun bir süredir yenilgi yüzü görmüyor. Sarı-Kırmızılı takım geçen sezondan beri 14'ü Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son çıktığı 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 48 kez havalandıran Cimbom kalesinde ise 8 gol gördü. Daha önce üst üste 17 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kıran Okan Buruk'un öğrencileri ligde üst üste 4 maç daha kazanmaları durumunda bu sayıyı 18'e çıkararak yeni bir rekora daha imza atmaya çalışacak.

